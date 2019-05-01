FİNANS

"Süt ürünlerinin beyne zarar verdiği iddiası bilim dışı"

FİNANS HABERLERİ  | 01.05.2019 12:14 | Son Güncelleme

Ulusal Süt Konseyi - "Gıda güvenliğine uygun işlenen ve yasaların belirlediği ambalaj içinde etiketlenen süt ve süt ürünlerinin tüketiminden kimse endişe duymasın"

Ulusal Süt Konseyince, "süt ürünlerinin beyne zarar verdiği" iddiasının tamamen bilim dışı olduğu bildirildi.

Konseyden yapılan açıklamada, ulusal bir gazetede dün yayımlanan "güçlü bir beyne sahip olmanın sırrı" içerikli habere tepki gösterildi.

Haberde, "bilimsel verilere dayanmayan, tüketicileri aldatan" ifadelere yer verildiği vurgulanan açıklamada, "süt ürünlerinin beyne zarar verdiği iddiasının tamamen bilim dışı olduğu" belirtildi.

Mandırada üretilen sütlerin parkinson ve alzaymıra yol açtığına ilişkin değerlendirmelerin doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ifadeler tamamen uydurmadır. Faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış süte zehirli demek en hafif tabiri ile 'aymazlıktır'. Süt ve süt ürünlerinin bireylerin beslenmesindeki yeri ve öneminin, basında bazı kişiler tarafından yanlış, eksik ve çarpıtılmış şekilde aktarılması halk sağlığı ve beslenme açısından hatalı görüşlerin oluşmasına yol açmaktadır. Hele süt kadar önemli bir gıdanın bu şekilde konu edilmesi oldukça önem arz etmektedir."

Sütte doğal hormon bulunduğu, anne sütünün de benzer yapıya sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ülkemizde hormon dışında antibiyotik kullanımı da yasaktır. Hastalanan hayvanlara antibiyotik verildiğinde sağılan sütler imha edilir ve devlet bunun parasını ödemektedir." denildi.

Açıklamada, sütün hayvandan sağılarak içme sütü, peynir, yoğurt ya da tereyağı olarak tüketicilere ulaştırılmasındaki tüm aşamaların Bakanlık denetiminde ve yasal güvence içinde olduğu belirtildi.

Gıda güvenliğine uygun işlenen ve yasaların belirlediği ambalajlarda etiketlenen süt ve süt ürünlerinin tüketmekten kimsenin endişe duymaması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Süt tüketiminde alt sıralardayız. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesini temin edebilmek adına hayvansal protein ihtiyacının karşılanması, dolayısıyla bu anlamda et ve süt gibi temel besinlerin tüketimi oldukça önemlidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, basın süt ve ürünlerinin sağlıklı üretim ve tüketimine destek ve hatta öncülük etmesi gerektiği de vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
süt tüketimi Ulusal Süt Konseyi

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