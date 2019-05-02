SÜTBİR'den yem fiyatı çağrısı

Bu süreçte yem fiyatlarına defalarca zam yapılmasının ve yem ile süt paritesinin istikrarlı şekilde sağlanamamasının üreticileri ve sektörü ciddi anlamda olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, "Gelinen noktada yeme gelen zamlar çiğ sütteki fiyat artışının çok üzerindedir. Yem fiyatları mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Hal böyleyken Tarım ve Orman Bakanlığımızın vereceği desteklerin artması, üreticilerimizin en büyük beklentisi olmuştur. Bu yılın ilk 3 ayında verilen süt destekleme rakamının yıl boyunca devam etmesi ve yem bitkilerinin üretiminin artırılması için ilave destekler sağlanması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

SÜTBİR tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Süt Konseyince 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere çiğ sütte tavsiye edilen fiyatın 2 lira olduğu hatırlatıldı.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince (SÜTBİR), yeme gelen zamların çiğ süt fiyat artışının çok üzerinde olduğu belirtilerek, "Yem fiyatları mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın vereceği desteklerin artması, üreticilerimizin en büyük beklentisi olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu yılın ilk üç ayına ilişkin süt destek priminin 25 kuruş olarak belirlendiği, ocak ayı destek primlerinin yatırıldığı, gelecek dönemde şubat ve mart ayları desteklerinin ödenmesinin beklendiği vurgulanarak, bu destekleme rakamlarının yem fiyatları stabil bir durum kazanıncaya kadar devam etmesinin sektör için önem taşıdığı belirtildi.

Dövizdeki artıştan en çok etkilenen sektörlerden tarımın ancak devlet destekleriyle dengede tutulabileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üretimde sürdürülebilirliğin devam etmesi için değişen parametrelere karşı devletimizin ve bakanlığımızın destek politikasını artırması, yem fiyatlarını düşürmek için gerekli tedbirlerin alınması istikrarlı üretimimiz için çok önemlidir. Üretmemiz için ise süt ve süt ürünleri politikasının günün şartlarına göre sürekli güncellenmesi ve tedbirlerin alınması sektörün ve üretimin gelişmesinde olumlu katkılar sağlayacaktır."

