"Süte önem verilmesi milli bir görevdir"

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon ailenin süt üretimi yaptığını belirterek, "Her geçen gün daha da artan ülke nüfusunun sağlıklı beslenmesi için süte ve sütün kaynağı olan hayvancılığımıza gereken önemin verilmesi zorunlu ve milli bir görevdir." dedi.

Keskin, AA muhabirine, 1 Haziran'ın Dünya Süt Günü olduğunu, bu günün sütün sağlık için önemini, insan hayatına, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkılarını hatırlamak ve hatırlatmak için kutlandığını söyledi.

Türkiye'de Dünya Süt Günü'nün 1991 yılından bu yana 21 Mayıs'ta kutlandığını anımsatan Keskin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2001 yılında aldığı kararla bütün üye ülkelerde kutlamaların 1 Haziran'da gerçekleştirilmeye başlandığını ifade etti.

Keskin, insanların enerji ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında en önemli besin gruplarından birinin süt ve süt ürünleri olduğuna dikkati çekerek, "Süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarlarda tüketimi özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocukları başta olmak üzere her yaş grubu için büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.