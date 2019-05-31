FİNANS

"Süte önem verilmesi milli bir görevdir"

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin: - "Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon aile süt üretimiyle uğraşıyor" - "Her geçen gün daha da artan ülke nüfusunun sağlıklı beslenmesi için süte ve sütün kaynağı olan hayvancılığımıza gereken önemin verilmesi zorunlu ve milli bir görevdir"

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon ailenin süt üretimi yaptığını belirterek, "Her geçen gün daha da artan ülke nüfusunun sağlıklı beslenmesi için süte ve sütün kaynağı olan hayvancılığımıza gereken önemin verilmesi zorunlu ve milli bir görevdir." dedi.

Keskin, AA muhabirine, 1 Haziran'ın Dünya Süt Günü olduğunu, bu günün sütün sağlık için önemini, insan hayatına, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkılarını hatırlamak ve hatırlatmak için kutlandığını söyledi.

Türkiye'de Dünya Süt Günü'nün 1991 yılından bu yana 21 Mayıs'ta kutlandığını anımsatan Keskin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2001 yılında aldığı kararla bütün üye ülkelerde kutlamaların 1 Haziran'da gerçekleştirilmeye başlandığını ifade etti.

Keskin, insanların enerji ve gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında en önemli besin gruplarından birinin süt ve süt ürünleri olduğuna dikkati çekerek, "Süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarlarda tüketimi özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocukları başta olmak üzere her yaş grubu için büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Tevfik Keskin, Dünya Süt Günü'nün kutlanma amacının bedenen ve zihnen sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, her yaş grubundaki bireylere süt içme alışkanlığının kazandırılması, süt ve süt ürünleri tüketiminin artırılması olduğunu dile getirdi.

- Yılda kişi başı 40 litre süt tüketiliyor

Avrupa'da kişi başına yıllık süt tüketimi 65 litre iken Türkiye'de bu rakamın 40 litre olduğunu belirten Keskin, son yıllarda yürütülen programlarla tüketimin istenilen düzeye gelmesinin hedeflendiğini anlattı.

Keskin, Türkiye'nin dünya çiğ süt üretiminde ABD, Hindistan, Brezilya, Çin ve Rusya gibi ülkelerin ardından 8'inci, Avrupa'da ise 3'üncü sırada bulunduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde yaklaşık 1 milyon aile süt üretimiyle uğraşmaktadır. Ülkemizde süt genellikle küçük ölçekli işletmeler (1-10 baş) tarafından üretilmekte ve satışa sunulan sütten elde edilen gelir, işletmedeki ailenin temel geçim kaynağını oluşturmaktadır. Her geçen gün daha da artan ülke nüfusunun sağlıklı beslenmesi için süte ve sütün kaynağı olan hayvancılığımıza gereken önemin verilmesi zorunlu ve milli bir görevdir."

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Süt Günü Tevfik Keskin Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

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