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Suudi Arabistan Etiyopya’dan elektrik satın alacak

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 12:37 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Etiyopya’dan elektrik satın alacak

ADDİS ABABA (AA) - Suudi Arabistan’nın enerjide petrol ve gaza olan bağımlılığını azaltmak için Etiyopya’nın Hedasi Barajı’nda üretilen elektriği satın almak için fizibilite çalışmaları başlattığı bildirildi.

İngiltere merkezli Climate Home’un haberine göre, Körfez İşbirliği Konseyi Bağlantı Otoritesi (GCCIA), Etiyopya’nın su kaynaklarından ürettiği elektriği Kızıldeniz’in altından önce Yemen’e buradan da Suudi Arabistan’a ulaştıracak elektrik hattı için fizibilite çalışması başlattı.

GCCIA Başkanı Ahmed Ali el-İbrahim, “Biz enerji alanında zenginiz ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri olarak fosil yakıtlara bağımlıyız. Ama artık enerji üretimimiz için gaz ve petrole güvenmeye devam edemeyiz çünkü bu bizim ana gelir kaynaklarımızdan da biri.” diye konuştu.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek gibi bir yaklaşıma sahip olduklarını ifade eden el-İbrahim, “Bu sebepten ötürü yenilebilir enerji, nükleer enerji ve hidroelektrik alanında arayışlardayız.” dedi.

El-İbrahim, Yemen’deki savaşın “eninde sonunda” son bulacağını kaydederek, hem Yemen’de hem de çevre ülkelerde enerji ihtiyacının artacağına işaret etti.

Etiyopya’nın sahip olduğu hidroelektrik alanın “cezbedici” olduğunu söyleyen el-İbrahim, fizibilite çalışmalarının yaklaşık 2 yıl süreceğini ifade etti.

Etiyopya'nın, Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan müzakereler, anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca durdurulmuş ve yeniden başlatılmıştı.

Tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi öngörülen, Afrika'nın en büyük barajı olacak projenin toplam maliyetinin yaklaşık 4,8 milyar doları bulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik Etiyopya suudi arabistan

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