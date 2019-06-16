Suudi Arabistan ham petrol ihracatında yine lider

ÖVÜNÇ KUTLU - Suudi Arabistan, geçen yıl en fazla ham petrol ihraç eden ülke oldu.

AA muhabirinin "BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, Suudi Arabistan, ham petrol ihracatında geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,8 artışla günlük ortalama 7,38 milyon varille dünyada ilk sırada yer aldı.

Suudi Arabistan, 2017'de günlük ortalama 7,18 milyon varillik ham petrol ihracatıyla bu alanda yine zirvede yer almıştı.

Günlük ortalama ham petrol ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artışla 5,54 milyon varile çıkan Rusya dünya genelinde ikinci, söz konusu dönemde yüzde 7,2 yükselişle günlük ortalama 4,03 milyon varille Irak üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca, Suudi Arabistan 297,7 milyar varillik petrol rezervleriyle bu alanda dünyada ikincilik konumunda bulunurken, 2018 sonu itibarıyla toplam 303,3 milyar varillik rezervi olan Venezuela ise zirvede yer alıyor.

Petrol ürünleri ihracatı göz önüne alındığında, ABD günlük ortalama 5,26 milyon varillik seviyeyle dünyada ilk sırada bulunuyor. Bu ülkeyi, günlük ortalama 3,62 milyon varillik petrol ürünleri ihracatıyla Rusya ve 1,87 milyon varille Singapur izliyor.