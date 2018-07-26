Suudi Arabistan Kızıl Deniz'den petrol ihracatını askıya aldı

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Suudi Arabistan, Yemen'de Husiler'in iki büyük petrol tankerine düzenlediği saldırı sonrasında Kızıl Deniz'deki Bab'ü Mendeb olarak adlandırılan boğaz üzerinden petrol sevkiyatını "geçici olarak" durdurduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, Husiler'in Suudi Arabistan'a ait iki çok büyük petrol tankerine Kızıl Deniz'de Çarşamba günü saldırı düzenlediklerini, tankerlerinden birinin çok az hasar gördüğünü belirtti.

Falih, "Suudi Arabistan Bab'ül-Mendeb boğazı üzerinden tüm petrol sevkiyatını geçici olarak dururdurdu; durum netleşene ve Bal'ül Mendeb üzerinden geçiş güvenli olana kadar bu karar geçerli olacak" dedi.

Yaklaşık 32 kilometre genişliğindeki Bab'ül Mendeb boğazı Yemen ile Cibuti arasında bulunuyor.

