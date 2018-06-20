Suudi Arabistan petrol ihracatında liderliğini korudu

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Suudi Arabistan, geçen yıl bir önceki yıla göre petrol ihracatını yüzde 4,7 azaltmasına rağmen, 357 milyon 500 bin tonla dünyada en fazla petrol ihraç eden ülke oldu.

AA muhabirinin, "BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünyada toplam petrol ticareti geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 artarak 2 milyar 184 milyon 200 bin tona çıktı.

Suudi Arabistan 2017'de petrol ihracatını yaklaşık yüzde 4,7 azaltmasına rağmen, 357 milyon 500 bin tonla dünyada en fazla petrol ihraç eden ülke oldu.

Suudi Arabistan petrolünün en büyük alıcısı ise 63 milyon 400 tonla Japonya oldu. Bu ülkeyi, 52 milyon 200 bin tonluk petrol ithalatıyla Çin izledi. Suudi Arabistan'dan en fazla petrol satın alan üçüncü ülke ise 47 milyon tonla ABD oldu.

Küresel petrol ihracatında Suudi Arabistan'ı, 277 milyon 200 bin ton ile Rusya ve 189 milyon ton ile Irak izledi.

Geçen yıl dünyada en fazla petrol ithal eden ülke ise 422 milyon 100 bin tonla Çin olurken, ardından 394 milyon 100 bin ton ile ABD ve 211 milyon 100 bin ton ile Hindistan geldi.