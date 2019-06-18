FİNANS

Suudi Arabistan tahvil için Goldman ve Societe Generale ile anlaştı

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 08:50 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, euro cinsinden ilk tahvil ihracı için ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ve Fransa merkezli finans kuruluşu Societe Generale ile anlaştı.

İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Suudi Arabistan, euro cinsinden ilk tahvil ihracı için ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ve Fransa merkezli finans kuruluşu Societe Generale ile anlaştı.
Gulf News'da yayımlanan habere göre, petrol fiyatlarının düşmesinin ardından tahvil ihraçlarına başlayan Suudi Arabistan, 2016'dan bu yana, tamamı dolar bazlı 60 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed al-Jadaan daha önce yaptığı açıklamada, ilk euro cinsinden tahvil ihracını da 2019 yılı içinde ihraç edeceklerini duyurdu.
Suudi Arabistan'ın iki yatırım bankasıyla yaptığı anlaşma uyarınca, Suudi ve banka temsilcilcileri, Avrupa'da potansiyel yatırımcılarla euro cinsi ihraç konusunda görüşmelere başlayacaklar.
Suudi Arabistan hükümeti en son geçen Ocak ayında 7.5 milyar dolarlık tahvil ihraç etti, ülkenin ana petrol şirketi Aramco da Nisan ayında, ülkenin varlık fonundan Saudi Basic Industries Corp'un çoğunluk hissesini satın almak için 12 milyar dolar borçlandı.

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