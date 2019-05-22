Suudi Arabistan ve BAE Bahreyn'deki çalıştaya katılacak

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bahreyn'de yapılacak "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Muhammed et-Tuveyciri'nin Manama'daki "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılacağı belirtildi.

Öte yandan BAE çalıştayın duyurulmasından memnuniyet duyduğunu ve bir heyetle çalıştaya katılacağını açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BAE'nin bölgeyi kalkındırmayı ve ekonomik büyüme fırsatlarını artırmayı amaçlayan tüm uluslararası çabaların yanında" olduğu belirtilerek başta Filistin halkı olmak üzere bölge halkının karşılaştığı zorlukların hafifletilmesi gerektiği aktarıldı.

- Filistin'den ekonomi çalıştayına tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, önceki gün Ramallah'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve Bahreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını belirtmişti.