FİNANS

Suudi Arabistan'a giriş ve çıkışlarda para/mal beyanı uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 15:25 | Son Güncelleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Suudi Arabistan’a giden ve ülkeden ayrılan yolcuların, 60 bin ve üstü Suudi Arabistan Riyali (85 bin 505 TL) ya da bu miktarın karşılığı yabancı para tutarındaki kıymetli eşyalar ile nakit parayı beyanda bulunmaları gerektiğini duyurdu.

Gökhan Artan / İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Suudi Arabistan’a giden ve ülkeden ayrılan yolcuların, 60 bin ve üstü Suudi Arabistan Riyali (85 bin 505 TL) ya da bu miktarın karşılığı yabancı para tutarındaki kıymetli eşyalar ile nakit parayı beyanda bulunmaları gerektiğini duyurdu.
SHGM'nin konuyla ilgili yaptığı duyuru şöyle:
"Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçiliği'nden alınan Nota’ya atfen, Dışişleri Bakanlığı’nın 28 Kasım 2018 tarihli yazısıyla, Suudi Arabistan’a gelen ve ülkeden ayrılan yolcuların 60 bin Suudi Arabistan Riyali (85 bin 505 TL) veya karşılığı yabancı para tutarındaki altın, kıymetli metal, taş veya mücevher gibi kıymetli eşyalar ile nakit parayı beyanda bulunmaları gerektiği bildirilmektedir. Söz konusu ülkeye seyahat edecek vatandaşların herhangi bir sorunla karşılaşmaması adına yer hizmeti kuruluşları ve havayolu işletmelerinin bilgi edinilmesini teminen duyurulmuştur."

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