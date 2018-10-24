FİNANS

“Suudi Arabistan’a silah satışının durdurulması için baskı artacak”

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) Kıdemli Araştırmacısı Pieter D. Wezeman: -“Birkaç ülke şimdiye kadar Suudi Arabistan’a silah satışına kısıtlamalar getirdi; İsveç, Almanya, Hollanda, kısmen Belçika ve Norveç. Bütün bu ülkelerin Suudi Arabistan’ın insan hakları karnesine ilişkin endişeleri var” -“Bütün bu gelişmelerin sonucunda daha fazla kısıtlamanın uygulanması için kamu baskısı ve siyasi baskı olacaktır” -“Bu ülkeler (ABD-İngiltere) açıktan Suudi Arabistan’a silah ticaretinde ambargo koyacaklarını söylemeseler de perde arkasından Suudi Arabistan’ın kendine çeki düzen vermesi gerektiğini yoksa silah ticaretini sona erdirmek zorunda kalacaklarını söyleyebilirler”

LONDRA (AA) – GÖKHAN KURTARAN – Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) Kıdemli Araştırmacısı Pieter D. Wezeman artan kamuoyu baskısının batılı hükümetleri dünyanın en büyük ikinci en büyük silah ithalatçısı konumunda olan Suudi Arabistan’a silah satışını kısıtlamaya ya da durdurmaya zorlayacağını söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan küresel silah ticareti alanında araştırmaları ile tanınan düşünce kuruluşu Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) Kıdemli Araştırmacısı Wezeman, “Birkaç ülke şimdiye kadar Suudi Arabistan’a silah satışına kısıtlamalar getirdi; İsveç, Almanya, Hollanda, kısmen Belçika ve Norveç. Bütün bu ülkelerin Suudi Arabistan’ın insan hakları karnesine ilişkin endişeleri var. Özellikle Yemen’deki askeri müdahaleye ilişkin olarak. ” değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde yaşanan gelişmelerin Suudi Arabistan’la silah ticareti yapmayı giderek zorlaştırdığının altını çizen Wezeman, “Bu ülkeler bu zamana kadar Suudi Arabistan’a silah satışını ya tamamen yasakladı ya da kısıtladı. Sadece insan hakları konusunda değil Katar meselesi de var. Bütün bu gelişmelerin sonucunda daha fazla kısıtlamanın uygulanması için kamu baskısı ve siyasi baskı olacaktır.” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan’ın en büyük silah tedarikçilerinin ABD ve İngiltere olduğunu hatırlatan Wezeman, “Tüm bu gelişmeler ABD ve İngiltere üzerinde bir etki yaratır mı? ABD’de silah ticaretine sınırlamalar getirilmesini talep eden kongre üyeleri oldu. İngiltere’de Suudi Arabistan’la silah ticaretine benzer kısıtlamaların getirilmesi talepleri olacaktır.” yorumunu yaptı.

İngiltere ve ABD’nin Suudi Arabistan’la önümüzdeki dönemde perde arkasında bir strateji izleyebileceğinin altını çizen Wezeman, “Belki bu ülkeler ( ABD ve İngiltere) bundan sonra daha dikkatli davranacaktır. Bu ülkeler açıktan Suudi Arabistan’a silah ticaretinde ambargo uygulayacaklarını söylemeseler de perde arkasından Suudi Arabistan’ın kendine çeki düzen vermesi gerektiğini, yoksa silah ticaretini sona erdirmek zorunda kalacaklarını söyleyebilirler” ifadelerini kullandı.

-Suudi Arabistan’ın silah ithalatı yüzde 225 arttı

Küresel silah ticareti alanında araştırmaları ile tanınan SIPRI'nın verilerine göre Suudi Arabistan 2013 – 2017'de Hindistan’ın ardından küresel pastada yüzde 10 ile dünyanın en büyük ikinci silah ithalatçısı konumunda. Bu verilere yakından bakıldığında Suudi Arabistan’ın iki batılı müttefiki öne çıkıyor.

2013 – 2017'de Suudi Arabistan toplam silah ithalatının yaklaşık yüzde 61’ini ABD’den, yüzde 23’ünü ise İngiltere’den yapıyor. Başka bir ifadeyle; Suudi Arabistan toplam silah ithalatının 84’ünü ABD ve İngiltere’den gerçekleştiriyor. Fransa ise Suudi Arabistan’ın toplam silah ithalatında yüzde 3,6’lık payla üçüncü sırada.

Suudi Arabistan bölgesel nüfuzunu artırabilmek için giderek daha fazla silah ithalatına yöneliyor. SIPRI verilerine göre Suudi Arabistan’ın 2013-2017'deki toplam silah ithalatı 2008-2012'deki döneme kıyasla yüzde 225 artış gösterdi.

Suudi Arabistan’ın batılı müttefikleri bu karlı müşteriyi üzecek manevralardan kaçınırken, Yemen gibi uzun yıllardır insanlık trajedisinin devam ettiği sorunlu bölgelerde yaşananlara sırtını dönüyor.

Öte yandan Suudi yazar Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmesinin ardından artan uluslararası kamuoyu baskısının artık batılı hükümetleri silah ticaretinin sınırlandırılmasını ya da tamamen durdurulmasını değerlendirmeye zorluyor.

- Almanya, Kanada ve İngiltere'nin yaklaşımı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ülkesinin Suudi Arabistan'a silah satışını daha önce sınırlandırdığını ve bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapamayacağını açıklamıştı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ise Almanya’nın bu şartlar altında Suudi Arabistan'a silah ihracatı yapmama kararı aldığını belirterek Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için, öteki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer şekilde kararı almasını istediklerini söylemişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan’la imzalanan ve toplam değeri 15 milyar doları aşan savunma anlaşmasını durdurabileceklerini söylemişti.

Trudeau, "Daha önce (Suudilerin) ihracat izinlerini kötüye kullandıklarına dair endişelerimiz olduğunda bu izinleri dondurmuştuk. Bunu tekrar yapmaktan çekinmeyiz." İfadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan’ın toplam silah ithalatında ikinci sırada yer alan İngiltere’de ise iktidarın üzerindeki baskı giderek artıyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn hükümetin eyleme geçilmesini beklediklerini belirterek "Kınamak yeterli değil. Hükümet Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak mı?" sorusunu sormuştu.

PARTNERGüzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayınGüzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın
Çin Enstitüsü Başkanı: Lira’nın değer yitirmesinin nedeni ABDÇin Enstitüsü Başkanı: Lira’nın değer yitirmesinin nedeni ABD
Hüyük'ten çilek ihracatıHüyük'ten çilek ihracatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB ingiltere Londra SIPRI silah ticareti suudi arabistan

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Dünya devlerinin boykotuna rağmen 50 milyar dolarlık anlaşma! Prens Selman da oradaydı!

Dünya devlerinin boykotuna rağmen 50 milyar dolarlık anlaşma! Prens Selman da oradaydı!

Elektrik ve doğalgaz zamlarında geri adım çağrısı!

Elektrik ve doğalgaz zamlarında geri adım çağrısı!

FED Atlanta Şubesi Başkanı Bostic'den 'faiz' açıklaması

FED Atlanta Şubesi Başkanı Bostic'den 'faiz' açıklaması

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin Enstitüsü Başkanı: Lira’nın değer yitirmesinin nedeni ABD

Çin Enstitüsü Başkanı: Lira’nın değer yitirmesinin nedeni ABD

Hüyük'ten çilek ihracatı

Hüyük'ten çilek ihracatı

Çeltik üreticisini düşen alım fiyatı üzdü

Çeltik üreticisini düşen alım fiyatı üzdü

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldı

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde ilk ders zili çaldı

2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku

2 aydır paralarını alamayan tekstil atölyesi işçilerinin tahliye şoku

AKTOB Başkanı Yağcı: Türkiye 43- 44 milyon turist bandına ulaşacak

AKTOB Başkanı Yağcı: Türkiye 43- 44 milyon turist bandına ulaşacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.