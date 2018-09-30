Suudi Arabistan'da bütçe açığının 34,1 milyar dolara düşeceği öngörülüyor

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da 2019 yılı için bütçe açığının 34,1 milyar dolara gerilemesinin ve kamu borçlarının yüzde 17,7 artmasının beklendiği açıklandı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, başkent Riyad'da 2019 bütçe tanıtımı için düzenlediği basın toplantısında, bütçe giderlerinin bir trilyon 106 milyar riyal (294,9 milyar dolar) olmasını tahmin ettiklerini söyledi.

Cedan, gelirlerin ise 978 milyar riyal (260,8 milyar dolar) olmasını öngördüklerini ifade etti.

Ülke için geçen yıl 52 milyar dolar olan bütçe açığının bu yıl 34,1 milyar dolara düşeceğinin tahmin edildiği öğrenildi.

Suudi Arabistan tarihinde ilk kez şeffaflığı sağlamak hedefiyle bütçe tanıtım toplantısı yapıldı.

- Kamu borcunda yüzde 17,7 artış

Bunun yanı sıra Maliye Bakanlığı Twitter hesabında geçen yıla oranla kamu borçlarının yüzde 17,7 artarak 678 milyar riyale ulaşmasını (180,8 milyar dolar) tahmin ettiklerini açıkladı.

Ham petrol fiyatının 2014'te düşüşe geçmesiyle Suudi Arabistan ekonomik sorunlar yaşamaya başladı.

