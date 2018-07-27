Suudi Arabistan'da kadın sürücüler sigorta şirketlerini umutlandırdı

RİYAD (AA) - FARİS KEREM - Suudi Arabistan'da geçen ay kaldırılan kadınların trafiğe çıkma yasağı, ülkedeki sigorta şirketlerini umutlandırdı. Kadınlara araç kullanma kısıtlamasını kaldıran Suudi Arabistan'da yüzde 45 olan sigortalı araç sayısının yeni dönemde ciddi şekilde artması bekleniyor. Suudi Arabistan Para Ajansı (SAMA) bünyesinde faaliyet gösteren Sigorta Şirketleri Genel Komitesi Sözcüsü Adil el-İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların trafiğe çıkmasının sigorta şirketlerine hiç şüphesiz olumlu yansımaları olacağını söyledi. - Yeni sürücülerin trafiğe çıkması sigorta başvurularını artıracak Yeni sürücülerin trafiğe çıkmasının sigorta başvurularının artması anlamına geldiğini belirten İsa, araç kullanmaya başlayan kadınların sayısı konusunda henüz net bir rakam olmadığı için şimdilik yasağın kalkmasının sigorta şirketlerine getireceği kârı tahmin etmenin zor olduğunu ifade etti. Suudi kadınların araç kullanma hakkına kavuşmasının sektöre hiç şüphesiz olumlu yansımaları olacağını ancak bunun bir anda değil peyderpey görüleceğini dile getiren İsa, yasağın kalkmasının tam etkisini 2 veya 3 yıl sonra görebileceklerini belirtti.

- "Kadınlar daha temkinli, dolayısıyla pahalı olsa da genel trafik sigortasını tercih edecekler" İsa, araçların sigorta primlerinin sürücünün kadın veya erkek olmasına göre değil, aracın modeli ve kaza siciline bağlı olarak belirleneceğini kaydetti. Kadınların trafiğe çıkmasıyla birlikte araçlar için daha yüksek primlerle yaptırılan genel trafik sigortasında ciddi artış olacağını vurgulayan İsa, "Bilindiği üzere kadınlar daha temkinli bir yapıda dolayısıyla ücreti fazla olsa da genel trafik sigortasını tercih edecekler." dedi. - Ülkede 27 araç sigortası şirketi bulunuyor Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren 35 sigorta şirketinden 27'si araç sigortası hizmeti veriyor. Ülkede 2016 yılında ödenen araç sigortası primleri 12 milyar riyale (3,2 milyar dolar) ulaşırken, 2017 yılında bu rakam 11 milyar riyale (2,9 milyar dolar) geriledi. Bu arada geçen yıl Suudi Arabistan'da araç sahiplerine ödenen tazminatlar ise 8,3 milyar riyal (2,2 milyar dolar) olarak kayıtlara geçti. - Ehliyet için 120 bin kadın başvurdu