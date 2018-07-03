FİNANS

Suudi Arabistan'daki 4'üncü mağazasını Medine'de açtı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

SUUDİ Arabistan’da Mekke, Cidde ve Başkent Riyad olmak üzere 3 mağazası bulunan İlka Şekerleme, 4'üncü şubesini de Medine’de hizmet açtı.

Suudi Arabistan'daki 4'üncü mağazasını Medine'de açtı

BURSA, (DHA)- SUUDİ Arabistan’da Mekke, Cidde ve Başkent Riyad olmak üzere 3 mağazası bulunan İlka Şekerleme, 4'üncü şubesini de Medine’de hizmet açtı.
Bursa’nın yerel lezzeti Kestane şekerini dünyaya tanıtan İlka Şekerleme, Ortadoğu ülkelerindeki pazar payını büyütüyor. Türkiye ve Ortadoğu pazarına Kardelen ve Yaylacık markaları ile kestane şekeri satan İlka Şekerleme’nin Medine şubesinin açılışına ilgi yüksek oldu. Suudi Arabistan’ın sosyal medya fenomenlerinin canlı yayınladığı açılış törenine İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, firmanın Suudi Arabistanlı ortakları Mohammad Nizar Fageha, Belal Nizar Fageha, Asim Gashlan ve çok sayıda davetli katıldı.
İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, Suudi Arabistan’da dördüncü mağazalarını açtıklarını belirterek, Bursa’nın yerel lezzetini dünya pazarlarına sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Kestane Şekeri’ni tüm dünyaya tanıtmak için sağlam adımlarla yollarına devam ettiklerini kaydeden Akgün, “Türkiye’deki mağazalarımızla aynı konsepte düzenlediğimiz yurt dışı mağazalarımızda da lezzet ve kaliteyi bir arada sunarak müşteri memnuniyetini ön plana alıyoruz. Ürünümüzü hem tanınmış bir marka haline getirmek için çaba harcıyoruz, hem de ihracat ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz” dedi.
İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir de Avrupa ve Amerika pazarına Cardelion, Ortadoğu ve Türkiye pazarına da Kardelen markası ile kestane şekeri sattıklarını, Türkiye’de ayrıca Yaylacık Markası ile de pazara ürün sunduklarını söyledi. Markalarının lezzet bakımından birbirinden farklı olmadığının altın çizen Özdemir, “Ortadoğu’da Türk firmaları yeterince etkin değil. Pazarın hâkimi Avrupalı firmalar. Biz bu pazarın değerlendirebilecek potansiyeli olduğunu inandığımız için yatırım yapıyoruz. Ortadoğu’daki diğer ülkelerde de mağaza açarak pazar payımızı daha da büyütmek istiyoruz” diye konuştu.

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