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Suudi Aramco'nun halka arz haberiyle petrol yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun halka arzıyla ilgili haberler üzerine, Uluslararası Enerji Ajansı'nın "talep artışında yavaşlama" öngörüsüne karşın, petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

İstanbul, 10 Ağustos (DHA) - Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun halka arzıyla ilgili haberler üzerine, Uluslararası Enerji Ajansı'nın "talep artışında yavaşlama" öngörüsüne karşın, petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.
Batı Teksas hafif petrolü yüzde 3.89 artışla 54.27 dolara, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılan Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.58 artışla 58.86 dolara yükseldi.
The Wall Street Journal'ın (WSJ), adının açıklanmasını istemeyen bir Riyad yetkilisine dayandırdığı haberine göre, yakın zamanda uluslararası piyasalarda 12 milyar dolarlık borçlanma yapan Suudi Arabistan yönetimi, dünya petrol devi Aramco'nun halka arzına ilişkin çalışmaları hızlandırdı.
Haberde, Suudi Arabistan'ın, modernizasyon çalışmaları ve savunma harcamaları nedeniyle ihtiyaç duyduğu finansman için birkaç hafta içinde "uluslararası bankaların kapısını çalmasının" beklendiği belirtildi.
WSJ haberinde, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khaled al-Falih'in, halka arzı daha çok "şeffaflık gerektiren" New York'ta yapmak istediğine dikkat çekilerek, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol arzı kısıntıları için kota belirleme çalışmalarının da zorlaşabileceğinin altı çizildi. Buna göre, OPEC'in en büyük üyesi Suudi Arabistan'ın, halka arzda Aramco'nun değerini yüksek tutabilmek için, arz kısıntılarını daha da genişletmeye zorlaması bekleniyor.
Analistlere göre, OPEC arz kısıntılarının artması durumunda, petrol fiyatlarının daha da yükseleceği beklentisiyle piyasalarda fiyatlar yükselişe geçti.
Haberde, Suudi yetkililerin, daha önce yapılması planlanan ancak Cemal Kaşıkçı cinayetinin uluslararası yankıları nedeniyle ertelenen halka arzın yeniden gündeme getirlesinin zamanı geldiğini düşündükleri de belirtildi ve al-Falih'in, 12 milyar dolarlık tahvil borçlanmasının ardından, Aramco halka arzı "zamanının öngörülenden daha kısa sürede" geldiğine ilişkin sözleri anımsatıldı.
IEA, hafta içinde yaptığı açıklamada, 2019 yılı için günlük petrol talebi öngörüsünü 1.2 milyon varilden 1.1 milyon varile, 2020 yılı için günlük petrol talebi öngörüsünü de günlük 500 bin varil düşüşle 1.3 milyon varile düşürdü.
IEA açıklamasında, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginiklerinin son aylarda kötüleştiği ve ekonomik yavaşlama ile ilgili giderek daha fazla kanıt görüldüğü belirtildi. ABD ve Çin arasındaki ticaretin azalmasının daha az küresel ticaret ve daha az talebe yol açacağı belirtilen IEA açıklamasında, durumun “giderek daha belirsiz” bir hale geldiğine işaret edildi.

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