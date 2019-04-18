Suudi iş adamından iş gezisinde 10 milyon dolarlık alım

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu"na katılmak üzere Gaziantep'e gelen Suudi Arabistan'ın marketler zinciri Bin Dawood'un yönetim kurulu üyesi Abdul Khaliq bin Dawood'un fabrika ziyaretleri sırasında yaklaşık 10 milyon dolarlık alım gerçekleştirdiği bildirildi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AA muhabirine, İKA'nın kurulduğu 2010 yılından bu yana bölgenin ticaret ve yatırım ekosistemini güçlendirmek için bir dizi faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Bu alanda iş ve yatırım forumlarını çok önemsediklerini anlatan Akyılmaz, geçen yıl Körfez ülkelerine yönelik hayata geçirdikleri forumu bu yıl "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu" adı altında organize ettiklerini belirterek, "Bu yıl 10 ülkeden 75'ten fazla yatırımcıyı ağırlıyoruz. Misafirlerimiz arasında alım heyetleri bizimle olurken aralarında bölgemizde yatırım yapabilecek iş insanları için fizibilete imkanı da sağladık." diye konuştu.