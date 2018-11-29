Suzuki motosiklet modellerinde indirim yaptı

İSTANBUL, (DHA)-MOTOSİKLET markası Suzuki, müşterilerine yeni fırsatlar kapsamında birçok indirim ve kolay ödeme yöntemleri sunduğunu açıkladı.

Suzuki’den yapılan yazılı açıklamaya göre, fırsatlar kapsamında, 2017 model tüm Suzuki motosikletler yüzde 10 nakit indirimi veya kredi kartına vade farksız 9 ay taksit seçeneğiyle satın alınabiliyor. 2018 model Suzuki motosikletlerinde ise yüzde 8 nakit indirimi yapılıyor. Ayrıca tüm yedek parça ve aksesuarlar da yüzde 30’a varan indirimlerle satılıyor.



