Swap Piyasası netleştirme uygulaması 29 Nisan'da devreye alınacak

Alacakların borç kapatma saat önceliğine göre oransal olarak dağıtılacağı aktarılan açıklamada, üyelerden aksi bir talep gelmedikçe alacakların tamamı geçtikten sonra EFT ve SWIFT transferleri gerçekleştirileceği ancak EFT kapanışı öncesi TL cinsinden alacakların tamamı geçmemiş ise geçen alacak kadar tutarın EFT ile gönderileceği kaydedildi.

Açıklamada, valör 2 tarihi 29 Nisan 2019 tarihine denk gelen açık sözleşmeler ile valör 1 tarihi 29 Nisan 2019 olan sözleşmelerin netleştirileceği bildirildi.

"Ayrıca, üyelerimizden gelen talepler çerçevesinde borç kapatma ekranına seçenek konularak TL cinsinden nakit teminat

fazlası ile borç kapatılabilmesine olanak sağlanmıştır. Nakit teminat fazlası ile borç kapatmak isteyen üyelerimizin borç

kapatma ekranından "Borç kapama hesabı" alanından "SWPNT" hesap tipini seçerek borç kapama yapmaları

gerekmektedir. TL cinsinden teminatların nemalandırma son saati olan 15.40'dan sonra borç kapatma işlemi nakit teminat

hesabından yapılamayacaktır.

Uygulamalar 29 Nisan 2019 tarihinde devreye alınacaktır."

-Swap piyasası sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunuyor

2018 yılı ekim ayında faaliyete geçen ve Merkezi Karşı Taraf hizmeti verilen Borsa İstanbul FX Swap Piyasası, açıldığı günden bugüne 40 milyar dolar işlem hacmine ulaştı ve hedeflenen ilk aşama başarıyla tamamlandı.

Son günlerde yurt dışı tezgahüstü FX Swap Piyasasında oluşan sıra dışı koşullar TL piyasalarının gerçeklerini yansıtmıyor ve arzu edilmeyen fiyat hareketlerine yol açmıyor. Borsamız nezdindeki Swap Piyasasında ise fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam ediyor.

Bu nedenle yurt dışı tezgahüstü piyasadan yurt içi organize piyasaya erişim sağlanmasının sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunacak.

