SWEAT FEST on the Beach 29 Eylül'de Antaya'da

İSTANBUL (AA) - Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener tarafından hayata geçirilen SWEATers APP, Türkiye'nin ilk ve en geniş kapsamlı spor festivali SWEAT FEST ile yazın son günlerinin tadını hep birlikte çıkarmak için spor tutkunlarıyla Antalya’da bir araya geliyor.

SWEATers'den yapılan açıklamaya göre, spora ve sağlıklı yaşamaya önem veren, başlamak için motivasyona ihtiyaç duyan, senelerdir spor yapan veya sporu yaşam tarzı haline getirmiş olan herkesin ilgisini çekecek festival, 29 Eylül’de sağlıklı yaşam ve sporun merkezi Rixos Sungate ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Otel kapasitesinin dolu olduğu etkinliğe 4 bin kişinin katılması bekleniyor.

Dolu dolu programla spor tutkunlarına unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanan SWEAT FEST on the Beach, sporun ve sağlıklı yaşamın yıldızlarını bir araya getiriyor.

Her biri kendi alanında uzman olan Ateş Bağdaş, Çisil Sıkı, Didem Zeybek, Dilara Koçak, Duygu Aygün, Emre Kurubaş, Murat Bür, Müge Özyurt, Levin Tahmaz, Taner Uncu, Tuğrul Çağrı Yılmazer ve MacFit eğitmenleri, spor tutkunlarını etkinlikleriyle coşturacak.