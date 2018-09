SWEAT FEST on the Beach 29 Eylül'de Antaya'da

Dolu dolu programla spor tutkunlarına unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanan SWEAT FEST on the Beach, sporun ve sağlıklı yaşamın yıldızlarını bir araya getiriyor.

SWEAT FEST on the Beach’in Akdeniz rotasında, Dilara Koçak "Vicdan Yaptırmayan Tatlılar", Müge Özyurt Şafak "Spor Öncesi ve Sonrası Beslenme" konulu mutfak atölyelerinin yanı sıra Murat Bür ile x25 Tabata, Zumba, Budokon yoga, pilates, floatfit, aqua cycle, kangoo jumps, kano, yoga, SUP yoga, aqua yoga, candle lit yoga, sunset yoga, hip-hop yoga, Fit Attack, Group Cycle ve Introduction to Cave 101 gibi birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Gün sonunda, reggae müziğinin ünlü grubu Sattas ile muhteşem bir müzik ziyafeti de sporseverleri bekliyor.

SWEAT FEST on the Beach’te otelde konaklama zorunluluğu bulunmuyor.