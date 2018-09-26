FİNANS

SWEAT FEST on the Beach 29 Eylül'de Antaya'da

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

SWEATers APP, Türkiye'nin ilk ve en geniş kapsamlı spor festivali SWEAT FEST ile yazın son günlerinin tadını hep birlikte çıkarmak için spor tutkunlarıyla Antalya'da bir araya geliyor

İSTANBUL (AA) - Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener tarafından hayata geçirilen SWEATers APP, Türkiye'nin ilk ve en geniş kapsamlı spor festivali SWEAT FEST ile yazın son günlerinin tadını hep birlikte çıkarmak için spor tutkunlarıyla Antalya’da bir araya geliyor.

SWEATers'den yapılan açıklamaya göre, spora ve sağlıklı yaşamaya önem veren, başlamak için motivasyona ihtiyaç duyan, senelerdir spor yapan veya sporu yaşam tarzı haline getirmiş olan herkesin ilgisini çekecek festival, 29 Eylül’de sağlıklı yaşam ve sporun merkezi Rixos Sungate ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Otel kapasitesinin dolu olduğu etkinliğe 4 bin kişinin katılması bekleniyor.

Dolu dolu programla spor tutkunlarına unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanan SWEAT FEST on the Beach, sporun ve sağlıklı yaşamın yıldızlarını bir araya getiriyor.

Her biri kendi alanında uzman olan Ateş Bağdaş, Çisil Sıkı, Didem Zeybek, Dilara Koçak, Duygu Aygün, Emre Kurubaş, Murat Bür, Müge Özyurt, Levin Tahmaz, Taner Uncu, Tuğrul Çağrı Yılmazer ve MacFit eğitmenleri, spor tutkunlarını etkinlikleriyle coşturacak.

SWEAT FEST on the Beach’in Akdeniz rotasında, Dilara Koçak "Vicdan Yaptırmayan Tatlılar", Müge Özyurt Şafak "Spor Öncesi ve Sonrası Beslenme" konulu mutfak atölyelerinin yanı sıra Murat Bür ile x25 Tabata, Zumba, Budokon yoga, pilates, floatfit, aqua cycle, kangoo jumps, kano, yoga, SUP yoga, aqua yoga, candle lit yoga, sunset yoga, hip-hop yoga, Fit Attack, Group Cycle ve Introduction to Cave 101 gibi birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Gün sonunda, reggae müziğinin ünlü grubu Sattas ile muhteşem bir müzik ziyafeti de sporseverleri bekliyor.

SWEAT FEST on the Beach’te otelde konaklama zorunluluğu bulunmuyor.

PARTNERGelin adayları birbirine aşık oldu!Gelin adayları birbirine aşık oldu!
Havelsan'ın ürettiği simülatör THY'ye teslim edildiHavelsan'ın ürettiği simülatör THY'ye teslim edildi
BTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknolojiBTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elif Boyner Melis Abacıoğlu Sezener SWEAT FEST SWEATers App

En Çok Okunan Haberler

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

2.5 milyon memurun hayatı değişiyor

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü

Borsa İstanbul'da teknik arıza giderildi

Borsa İstanbul'da teknik arıza giderildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

İş dünyasının liderleri hikayelerini anlatıyor

Sivas'ta patates hasadı başladı

Sivas'ta patates hasadı başladı

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı

Havelsan'ın ürettiği simülatör THY'ye teslim edildi

Havelsan'ın ürettiği simülatör THY'ye teslim edildi

BTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknoloji

BTSO Başkanı Burkay: Güçlü ekonominin formülü üretim, ihracat ve teknoloji

Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı öğrencilerle buluşuyor

Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı öğrencilerle buluşuyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.