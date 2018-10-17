FİNANS

T-Mobile, ABD merkezini yenilenebilir enerji ile güçlendirecek 

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 15:37 | Son Güncelleme

T-Mobile ABD, çevreci bir adım atarak, 2021 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçeceğini belirtti.  T-Mobile ABD, yerel rüzgar ve güneş enerjisi kombinasyonuna erişim sağlayan bir programa katıldı.  Bu program sayesinde, Washington Bellevue’daki merkeze 2021 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerji ile güç verilecek.  T-Mobile, yeni düzenlemeyle birlikte, enerji maliyetlerinde milyonlarca dolar tasarruf etmeye bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.    T-Mobile CEO’su John Legere, “2021 yılına kadar yüzde yüz yenilenebilir enerji ile güç verilecek.

Elif Varan / İstanbul, 17 Ekim (DHA) - T-Mobile ABD, çevreci bir adım atarak, 2021 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçeceğini belirtti.
T-Mobile ABD, yerel rüzgar ve güneş enerjisi kombinasyonuna erişim sağlayan bir programa katıldı.
Bu program sayesinde, Washington Bellevue’daki merkeze 2021 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerji ile güç verilecek.
T-Mobile, yeni düzenlemeyle birlikte, enerji maliyetlerinde milyonlarca dolar tasarruf etmeye bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.
T-Mobile CEO’su John Legere, “2021 yılına kadar yüzde yüz yenilenebilir enerji ile güç verilecek. Çünkü bu yapılması gereken doğru ve akıllı bir iş” dedi.
Legere, T-Mobile’ın, çevremiz ve müşteriler için anlamlı olduğu için bu programı seçtiklerini de belirtti.
T-Mobile, yenilenebilir güce bağlı büyük işletmelerden oluşan küresel bir girişim olan RE100′ün bir üyesi.

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