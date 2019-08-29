FİNANS

T-Systems'den otomotiv yazılımı güvenliği için "dijital zırh"

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 14:35 | Son Güncelleme

  Deutsche Telekom çatısı altındaki T-Systems, otomotiv yazılımlarını olası siber saldırılardan koruyacak "dijital zırh" projesi kapsamında, "Otomotiv Güvenlik Operasyon Merkezi" kurdu.

Robert Badendieck / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Deutsche Telekom çatısı altındaki T-Systems, otomotiv yazılımlarını olası siber saldırılardan koruyacak "dijital zırh" projesi kapsamında, "Otomotiv Güvenlik Operasyon Merkezi" kurdu.
T-Systems'den yapılan açıklamada, akıllı sensörler, sürücü destek sistemleri, eğlence sistemleri ve veri toplama algoritmaları gibi gün geçtikte günlük yaşama giren yeni nesil otomotiv teknolojilerinin, aynı zamanda "olası siber saldırılara açık durumda" olduklarına dikkat çekildi.
Otomotiv sektörünün karşılaştığı tehditlere kol sıvayan teknoloji ve IT şirketlerine öncü olduğu belirtilen T-Systems açıklamasında, "beyaz şapkalı hackerlar" olarak nitelendirilen siber teknoloji uzmanları ve siber güvenlik firması "Argus" ile otomotiv sektörünün dijital sistemlerine "dijital zırh" için Ar-Ge projelerinin başlatıldığı belirtildi ve şöyle denildi:
"Bağlantılı arabalar konusundaki güvenlik endişesini, Tesla’dan tutun da, Volkswagen, Toyota, Volvo ve Mercedes gibi küresel ölçekte otomotiv endüstrisine yön veren markalar da paylaşıyor. Otomotiv üreticileri mobil teknolojiler ve dijital çözümlerle en akıllı otomobili en önce üreterek küresel pazarda lider olmanın peşinde. Açıklanan rakamlara göre, günümüzde üretim hattından çıkan bir aracın bilgisayarında, Boeing 787’nin yedi katı kadar, yani 100 milyonun üzerinde kod satırı bulunuyor. 2019 sonu itibariyle 64 milyonun üzerinde, 2020 yılı sonuna gelindiğinde ise 84 milyona yakın bağlı araba olacağı tahmin ediliyor. Bu büyüklük, teknoloji tutkunları gibi hackerların da iştahını kabartıyor."
T-Systems Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, "Günümüz otomobillerini artık yola çıkan bilgisayarlar olarak adlandırmak mümkün" dedi ve ekledi:
"Ve aynen bir bilgisayar gibi, onların da siber saldırıya maruz kalmaları an meselesi. Bir insanın yaşamının dört yıla denk gelecek süresini otomobilinde geçirdiği düşünülürse, bu saldırıları önlemenin ne kadar kritik olduğu çok daha net anlaşılabilir."
Otomotiv teknolojilerine odaklanan bir firma olarak T-Systems’ın siber güvenlik şirketi Argus ile bu konudaki çalışmaları küresel ölçekte sürdürdüklerini vurgulayan Kılıçoğlu, "Edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki, önemli olan sadece arabadaki yazılımı saldırılara karşı korumak değil. Aynı zamanda saldırıların gerçek zamanlı olarak tespit edilmesi de oldukça hayati. İşte tam da bu noktada T-Systems olarak devreye biz giriyoruz" diye ekledi.

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