T625 helikopteri Bahreyn Airshow'da ilgi odağı oldu

MANAMA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri, Bahreyn'de düzenlenen Bahreyn International Airshow'da görücüye çıktı.

Bahreyn'in orta kesimindeki es-Sahir Hava Üssü'nde bugün kapılarını açan fuara, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, ABD, Rusya ve İtalya'dan katılım gerçekleşti.

Fuarda Türkiye'yi temsil eden, TUSAŞ'ın ürettiği ve ilk uçuşu eylül ayında gerçekleştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri yoğun ilgi gördü.

Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Gulf Stream, Leonardo ve Rolls Royce'un da aralarında bulunduğu dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin fuara ilgisi dikkati çekti.

Bahreyn Ulaştırma Bakanı Kemal bin Ahmed, bu yılki fuarın geçmiş yıllara göre katılımcıların çokluğu ve alanın genişliği bakımından en büyük organizasyon olduğunu söyledi.

Birçok sivil ve askeri heyet ile üst düzey şirket temsilcilerinin katıldığı, 120 çeşit askeri ve sivil hava aracının sergilendiği fuar cuma günü sona erecek.