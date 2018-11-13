FİNANS

T625 helikopteri Bahreyn Airshow'da tanıtılacak

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, 14-16 Kasım'da düzenlenecek Bahreyn International Airshow'a T625 Genel Maksat Helikopteri ile katılmaya hazırlanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 14-16 Kasım'da gerçekleştirilecek Bahreyn International Airshow'a T625 Genel Maksat Helikopteri ile katılacak.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre şirket, yarın başlayacak ve 16 Kasım'da sona erecek Bahreyn International Airshow'da, ilk uçuşu eylül ayında gerçekleştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri ile yer alacak.

Bahreyn, taarruz helikopteri modernizasyonu ile ilişkilerin farklı bir boyut kazandığı, kısa dönemde ve genel maksat helikopteri öncelikli olmak üzere platformlar bazında iş birliği imkanlarının geliştirilebileceği dost ve müttefik ülke olarak görülüyor.

Körfez bölgesinin en önemli fuarlarından biri olarak nitelendirilen Bahreyn International Airshow'a üçüncü kez katılacak TUSAŞ, Körfez bölgesindeki markalaşmasını ve etkinliğini de somutlaştırmak için önemli bir adım atacak.

Körfez ülkelerindeki kullanıcılara tanıtılacak T625 helikopteri, VIP kabin öncelikli olmak üzere farklı konfigürasyonlarla görücüye çıkartılacak.
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- T625 Genel Maksat Helikopteri

İlk uçuşunu 6 Eylül saat 06.00'da gerçekleştiren T625 Genel Maksat Helikopteri, geleceğin operasyonel gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, gelişmiş aviyoniklerle, üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlanmış, tamamıyla yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilecek.

Yüksek yük kapasitesine sahip geniş kabin alanıyla T625, dünyanın dört bir yanındaki sivil ve askeri kullanıcıların, muhtelif görev profillerinin icrası için kolaylıkla konfigüre edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Airshow T625 helikopteri TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

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