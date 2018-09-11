T625'te yerli sanayi imzası

T625'in aviyonik, haberleşme sistemi, seyrüsefer sistemi, yapısal bütünlük ve kullanım takip sistemi, sistem entegrasyon ve gösterim sistemi, elektronik harp sistemi bileşenlerinde ise ASELSAN'ın imzası bulunuyor. ASELSAN, ayrıca gösterge ve kayıt sisteminde de sorumluluk üstlendi.

Geliştirme döneminde 14 alt sistemin üretimi Türkiye'de yapıldı. Diğer sistemlerin de seri üretim dönemini destekleyecek şekilde milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak üretilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında tüm alt sistemlerin tasarımı yurt içinde gerçekleştirildi. Alt sistem tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları SSB'ye ait bulunuyor.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) koordinatörlüğünde, Türkiye'nin genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle hayata geçirilen Özgün Helikopter Programı'na birçok firma kabiliyetleri doğrultusunda katkı veriyor.

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin ilk özgün tasarım helikopteri T625, Türk savunma ve havacılık sanayisinin tasarım ve üretimde geldiği noktayı gözler önüne serdi.

TUSAŞ ve ASELSAN dışındaki bazı yerli firmalar da çeşitli kabiliyetlerini helikoptere yansıttı.

- Yerli motor da geliyor

Öte yandan, özgün helikoptere yerli motor geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yoğun şekilde sürüyor.

Motor geliştirme projesinde, bu sistemin kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında bir yandan Türkiye'de gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan helikoptere entegre edilecek 1400 shp gücünde, tip sertifikası alınmış, özgün ve milli motor, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ tarafından geliştirilecek.

Helikopterin motoru dışındaki bileşenleri yerli üretilirken, motorun da helikoptere entegre edilmesiyle yerlilik oranı üst seviyeye çıkacak.

- "Çok önemli bir başarı"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, başarıyla gerçekleşen ilk uçuşun ardından personele hitaben bir mektup kaleme aldı. Mektubuna, "Değerli çalışma arkadaşlarım" hitabıyla başlayan Kotil, T625'in ilk uçuşuyla şirketin çok önemli bir başarı elde ederek havacılık alanında ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.