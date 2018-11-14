FİNANS

TABGİS'ten akaryakıtta kredi kartına farklı fiyat talebi

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası tarafından, akaryakıtta kredi kartıyla yapılan satışlarda farklı fiyat uygulanması istendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikasınca (TABGİS), akaryakıt bayilerinin kredi kartı kullanımından doğan yüksek komisyon maliyetlerini karşılayamaması sebebiyle, kredi kartıyla yapılan satışlarda farklı fiyatlama yapılması önerisinde bulunuldu.

TABGİS'ten yapılan açıklamada, istasyon satışlarında kredi kartı komisyon oranlarının "katlanılamaz" derecede arttığı ve bayilerin kredi kartı kullanımından doğan yüksek komisyon maliyetlerini karşılayamadığı belirtildi.

İstasyon satışları içinde kart kullanım oranının yüzde 60 seviyelerine ulaştığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 gün 24 saat hizmet veren iş yerlerimizin en yüksek gider kalemi kredi kartı komisyonları olmuştur. Kart kullanımından doğan üye iş yerlerinin ödemesi gereken takas komisyon oranları Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından belirlenmektedir. Bir yıl içinde kredi kartı takas komisyon oranları yaklaşık olarak yüzde 70 artış göstermiştir. BKM verilerine göre, akaryakıt istasyonlarında bu yılın ilk 6 aylık döneminde kredi kartıyla satış işlem tutarı yaklaşık 31 milyar lira olarak gerçekleşmiş olup, 26 sektör içinde kredi kartı kullanımında market ve alışveriş merkezlerinden sonra akaryakıt istasyonları 2. sırada yer almıştır. 2017'nin aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl istasyonlarda ilk 6 aylık dönem için kredi kartı kullanım oranı yüzde 23,68 arttı. Kredi kartı kullanımındaki artış bu boyutlardayken bayiler yüksek komisyon maliyetini artık taşıyamaz hale gelmişlerdir."

Açıklamada, batılı ülkelerde bir tüketicinin akaryakıtı kredi kartıyla almak istediğinde nakit fiyatın üzerine yüzde 2 ile 2,8 aralığında değişen oranlarda komisyon giderini ödeyerek alışveriş yapabildiği kaydedildi.

Bazı ülkelerde nakit ödeme ve kredi kartıyla ödeme bedelinin ayrı ayrı pompa üzerinde ilan edildiği ve tüketicinin ürünü nasıl alacağına bu fiyatlara göre karar verebildiği aktarılan açıklamada, "Ülkemizde diğer sektörlerde nakit ve kredi kartı gibi ödeme seçeneklerine göre farklı fiyatlamaya yeterli olabilecek kar marjı mevcut iken, akaryakıt sektöründe böyle bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle, TABGİS olarak önerimiz, kredi kartıyla yapılan satışlarda farklı fiyatlamanın yapılmasıdır." ifadeleri kullanıldı.

PARTNEREvleneceğiniz kişide bulunacak özelliklerEvleneceğiniz kişide bulunacak özellikler
Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödemeMarmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme
Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt kredi kartı TABGİS

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı'ndan faiz müjdesi!

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Bakan Varank müjdeyi verdi: 24 bin TL verilecek

Yediemin depoları milli servet mezarlıklarına döndü

Yediemin depoları milli servet mezarlıklarına döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

TBV / Eczacıbaşı: Bilgi toplumuna geçiş trenini kaçırmayalım

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Marmarabirlik'ten 110 milyon TL’lik ödeme

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

Kamu-Sen üyelerinden Cumhurbaşkanına 'ek zam' mektubu

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

'Ek zam' eylemi yapıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdiler

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

PERYÖN: Maaş zammı ortalaması 2019’da yüzde 16 olacak 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.