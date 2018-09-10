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Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 10:18 | Son Güncelleme

ADANA'da 47 yıl önce tablada ütü tostu yaparak geçimini sağlayan Nedim Şimşekyılmaz'dan (70) bayrağı devralan oğulları ve torunu, 'Ütü Tost' markası ile tarifinin patentini alarak kentte 4 şube açtı.

Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA'da 47 yıl önce tablada ütü tostu yaparak geçimini sağlayan Nedim Şimşekyılmaz'dan (70) bayrağı devralan oğulları ve torunu, 'Ütü Tost' markası ile tarifinin patentini alarak kentte 4 şube açtı.
Sucuk, yumurta, domates, kaşar ve özel sosun bulunduğu ütü tostuna vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen torun Serhan Şimşekyılmaz, aldıkları patente rağmen kendilerini taklit eden işletmelere dava açtıklarını kaydetti. Ütü tostunun üçüncü kuşak temsilcisi Serhan Şimşekyılmaz (25), dedesi Nedim Şimşekyılmaz'ın 1971 yılında tabladaki tost makinesinin bozulması üzerine kömürlü ütü ile tost yapmaya başladığınI belirterek, daha sonra bayrağı devralan babası Cüneyt Şimşekyılmaz'ın (48) 'Ütü Tost' markası ile tarifinin patentini aldığını söyledi. Seyhan ilçesindeki Akkapı Mahallesi'ndeki dükkanlarını ailecek işletirken, ilginin büyük olması nedeniyle Karasoku, Baraj ve Şakirpaşa Mahallelerinde şube açtıklarını anlatan Şimşekyılmaz, şu an amcası Aytunç (40), babası Cüneyt ve kendisinin farklı şubelerde işlerinin başında olduklarını ifade etti.
Serhan Şimşekyılmaz, Gökhan Büfe isimli tost zincirlerinde 10 çeşit tost yaptıklarını belirterek, "Vejetaryan olana, çok et sevene ve diyette olana bile tost çeşidimiz var. Sucuk, yumurta, domates, kaşar ve sostan oluşan ütü tostumuz herkes tarafından beğeniliyor. Günde 450-500 tane satıyoruz fiyatlarımız ise 7-8 TL bandında. Yurt dışından ve diğer illerden de gelenler memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Aldığımız patent sayesinde diğer işletmeler bu markayı ve tostun içindeki malzemeleri, sosu aynı şekilde kullanamazlar. Bizi taklit edenler oluyor bunların hepsiyle avukatlarımız ilgileniyor. Davalar açtık" dedi.
Kente turistik amaçlı İstanbul'dan gelen Nihal Aksoy, sosyal medyada gördüğü ütü tostu videolarından etkilenerek bu lezzeti tatmak için büfeye geldiğini kaydederek, "İnsanlar Adana'ya gelip de ütü tostun tadına bakmadan gitmesinler, mutlaka yesinler. Yapılışını izledim ve inanılmaz bir emek var, tadı da çok güzel" diye konuştu. Şeyda Beyle de Adana kebabı gibi ütü tostunun da kentle bağdaştığını aktararak, "Ütü tostu gerçekten muhteşem bir tat. Kesinlikle gelinip tadına bakılmalı, Adana'ya gelmişken buraya uğranmalı" diye konuştu.

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Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri olduTabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri olduTabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri olduTabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

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