TAGEM'den tarımsal Ar-Ge projelerine destek

Kaya, "Sektörün içinden çözümler pratiğe daha hızlı aktarılıyor ve bu projeler kendi dokularımızı yenilememize imkan sağlıyor. Bu projelerle etkin bir Ar-Ge çözümü elde etmiş oluyoruz." dedi.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) fonları ve ülke öz kaynaklarıyla yapılanlar dahil, bin 200'den fazla Ar-Ge projeleri olduğunu belirten Kaya, özel sektörle gerçekleştirilen projelerin doğrudan doğruya soruna odaklı çözümler sunduğunu söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürlüğünce, aralarında Gübre Fabrikaları Türk AŞ'nin de olduğu 53 kuruluşun tarımsal Ar-Ge projelerine 40 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Kaya, söz konusu projelere 40 milyon lira hibe desteği vereceklerini ifade ederek, "Bu ülke hepimizin ve ülke için harcadığımız paranın her kuruşu önemli. Bu yüzden proje sahiplerinin harcama konusunda hassas olmalarını bekliyorum ve herkese hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ar-Ge faaliyetlerinin uzun yıllar aldığının altını çizen Kaya, artan Türkiye nüfusunu kaliteli ve yeterli beslemek için bu çalışmalara her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kaya, desteklenen 53 projenin disiplinlere göre dağılımını hakkında da bilgi vererek, gıda ve yem için 16, tarla bitkileri için 9, hayvan sağlığı için 5, makine için 5, bahçe bitkileri için 4, gübre için 4, büyükbaş için 3, bitki sağlığı için 2, küçükbaş hayvan için 2, su ürünleri için 2 ve arıcılık için 1 projenin kapsamda olduğunu kaydetti.

- GÜBRETAŞ'ın projesi de desteklenecek

Program kapsamında yapılan değerlendirme sonucu, desteklenmesine karar verilen 53 projeden biri de Gübre Fabrikaları AŞ'nin (GÜBRETAŞ) sunduğu ve bitki besleme sektöründe kullanım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefleyen çalışma oldu.