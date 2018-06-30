FİNANS

TAI, İstanbul'da "mühendislik üssü" kuruyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 11:33 | Son Güncelleme

Şirket, Yıldız Teknopark'ta yüzlerce mühendisin görev yapacağı 14 bin metrekare kullanım alanına sahip bir tesis kuracak - İstanbul'un insan kaynağı ve sanayi altyapısından daha fazla yararlanılmasına olanak sağlayacak "mühendislik üssü"nde, hem mühendis yetiştirilecek hem de mühendislik hizmeti üretilip yürütülen projelere önemli katkılar sağlanacak

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisindeki teknoloji merkezi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), İstanbul'un insan kaynağı ve sanayi altyapısından daha fazla yararlanmak için bir "mühendislik üssü" kuracak.

TAI'nin Yıldız Teknopark'taki ofisinin açılışı gerçekleştirilirken; TAI, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknopark'la önemli bir iş birliğine gidildi.

İş birliği protokolü Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bahri Şahin, TAI Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, TAI Genel Müdürü Temel Kotil tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında TAI, Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde Yıldız Teknopark'a ayrılan arazide iki bina inşa edecek. Bunlardan biri TAI'nin faaliyetleri için kullanılacak, diğeri teknopark tarafından değerlendirilecek.

TAI'nin yerleşeceği bina 14 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak. Yıldız Teknopark'taki tesisin TAI'nin İstanbul'da yürüteceği faaliyetler için bir merkez olması öngörülüyor. Kısa sürede faaliyete başlaması planlanan tesiste, TAI'nin özgün uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu projeleri için yüzlerce mühendis istihdam edilecek.

Havacılık sanayisindeki global oyuncular, tek merkez yerine birçok merkeze dayalı olarak kurdukları organizasyonla etkin bir faaliyet yürütüyor. TAI de bugüne kadarki faaliyetlerinde merkezi rol oynayan Kahramankazan'daki kampüsüne ilave olarak İstanbul'da önem bir tesis kazanmış olacak.

İstanbul'un insan kaynağı ve sanayi altyapısından daha fazla yararlanılmasına olanak sağlayacak "mühendislik üssü", TAI'nin daha önce şehirde kurduğu çeşitli birimlerin merkezini oluşturacak. Şirketin İstanbul organizasyonu yeni kurulacak tesis çevresinde şekillenecek.

Tesiste hem mühendis yetiştirilecek hem de mühendislik hizmeti üretilip yürütülen projelere önemli katkılar sağlanacak.

- 370 firma, 7 bin kalifiye personele ev sahipliği

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde kurulan ve sürdürülebilir gelişim ilkesi doğrultusunda büyümeye devam eden Yıldız Teknopark, 2014 yılı sonunda faaliyete başlayan 23 bin 500 metrekarelik İkitelli Yerleşkesi'yle toplamda 170 bin metrekarelik Ar-Ge ofis alanına ulaştı.

Yıldız Teknopark, yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine ve teçhizat imalatı, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayisi, inşaat, gıda gibi birçok sektörde Ar-Ge çalışmaları yürüten 370 firmaya, 90 kuluçka firmasına ve 7 binden fazla kalifiye Ar-Ge ve yazılım personeline ev sahipliği yapıyor.

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havacılık istanbul mühendis sanayi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Yıldız Teknik Üniversitesi

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