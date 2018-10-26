FİNANS

Taiwan Cement OYAK Çimento’nun yüzde 40’ın aldı

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 10:15 | Son Güncelleme

Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation (TCC) ve OYAK, uluslararası çimento pazarında güçlerini birleştirme hedefi doğrultusunda bir ortaklık kurdu.

Taiwan Cement OYAK Çimento’nun yüzde 40’ın aldı

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation (TCC) ve OYAK, uluslararası çimento pazarında güçlerini birleştirme hedefi doğrultusunda bir ortaklık kurdu. Bu ortaklık sonucunda TCC, OYAK Çimento hisselerinin yüzde 40’ını toplam 1.6 milyar dolara üzerinden 640 milyon dolar bedelle satın aldı.
OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Yurtdışı piyasalarınca ülke ekonomimize duyulan güvenin bir göstergesi olarak, OYAK ve TCC arasında tesis edilen iş birliğinin, önümüzdeki dönemde uluslararası arenada büyüme hedeflerimize ve ülke menfaatlerimize uygun olarak gerek çimento gerekse diğer iş kollarında yapılacak yatırımlara olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz.
"OYAK bir dünya markası olma hedefi yolunda atılımlarına devam edecek. Ülkemizin geleceğine ve ekonomimize güveniyor, bu doğrultuda yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."
TCC Yönetim Kurulu Nelson Chang de yaptığı açıklamada Çin’de doymaya yakın olan pazarın artık stratejik beklentilerini karşılamadığını, bu sebeple uluslararası bir açılıma gitmeye karar verdiklerini ve Türkiye gibi stratejik öneme sahip bir ülkede OYAK gibi güçlü bir kurumla iş birliği yapmayı çok büyük bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Bu iş birliğinin TCC’nin Asya pazarının dışına açılması adına öncü bir adım olacağını da söyleyen Chang, OYAK’ın sahip olduğu avantajları küresel pazara girebilmek için çok önemli olarak gördüklerinin altını çizdi.
1946 yılında Taipei Tayvan’da kurulan TCC, 1954 yılında özelleştirildi. Şirketin turizm ve sağlık sektörü başta olmak üzere enerji ve kimyevi alanlarında da yatırımları bulunuyor.
Tayvan’da 11, Çin’de ise 65 milyon ton çimento üretim kapasitesi olan şirket 2017 yılında 3.2 milyar dolar hasılat gerçekleştirdi. Toplam 23 adet fabrikası bulunan TCC, Çin’in en büyük üreticileri arasında. (Fotoğraflı)

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