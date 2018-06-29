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Takasbank, çek takaslarına 2 Temmuz'da başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 10:19 | Son Güncelleme

TCMB bünyesindeki çeklerin bankalar arasında hesaben ödenmesini sağlayan Bankalararası Takas Odaları Merkezi, 2 Temmuz itibarıyla yerini Takasbank'ın kurup işleteceği Çek Takas Sistemi'ne bırakacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank), kuracağı Çek Takas Sistemi'ni 2 Temmuz itibarıyla işletmeye başlayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğine göre, Takasbank'ın, Çek Takas Sistemini kurarak 2 Temmuz 2018'den itibaren işletmesine karar verildi.

Çeklerin bankalar arasında hesaben ödenmesi, halihazırda TCMB bünyesindeki Bankalararası Takas Odaları Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Yayımlanan tebliğ ile çek takası işlemleri, 2 Temmuz itibarıyla Takasbank'a devredilmiş olacak.

Bu arada TCMB'nin Çek Takas Faaliyetleri'ne yönelik yönetmeliği, 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yönetmelik ile kurulacak sistem ve gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenirken, katılımcılar ve Takasbank'ın yükümlülükleri belirlenmişti.

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Bankalararası Takas Odaları Merkezi Çek Takas Sistemi Çek takasları Takasbank

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