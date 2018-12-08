Takasbank SWAP Piyasası'nda merkezi karşı taraf hizmeti de sunacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ’nin (Takasbank) Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak merkezi karşı taraf hizmeti sunmasına karar verildi.

TCMB'nin, Takasbank'ın Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Takasbank'ın Borsa İstanbul AŞ SWAP Piyasası'nda merkezi karşı taraf hizmeti sunması faaliyetinin, Takasbank'ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12 Haziran 2015 tarih ve 10158/19757 sayılı karar ile Takasbank'a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına, 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesi uyarınca karar verildi.

