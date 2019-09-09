FİNANS

Takasbank’tan altın ticareti amaçlı blok zincir platformu

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 12:49 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul A.Ş.

İSTANBUL, (DHA) - Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) , fiziksel altın ticareti amacıyla blok zincir tabanlı bir platform kurduğunu duyurdu.

Platform, “Bir Gram Altın” ifadesinin baş harflerinden oluşturulan BİGA kısaltmasıyla adlandırıldı. Bu yeni proje, Takasbank adına Borsa İstanbul’da bünyesinde kayıtlı olarak saklanan fiziksel altınların, blok zincir teknolojisi kullanan platform üzerinden transfer edilebilmesini amaçlıyor.

BİGA E-TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMİ OLABİLİR

Takasbank tarafından geçen yıl başlatılan projenin pilot aşaması tamamlandı. BİGA’ya proje test desteği veren birçok banka arasında ise Ziraat Bankası, Vakıfbank, Albaraka Türk, Garanti BBVA ve Kuveyt Türk gibi önemli kuruluşlar dikkat çekiyor.

Duyuruda platformda yapılacak işlemlerin güvenliği özellikle vurgulandı ve transfer süreçlerinin yetkililer tarafından denetlenebileceği belirtildi. Projeye ait internet sitesinde, kullanıcıların jetonlarını (token) saklayabilmesi için gereken cüzdanın bankalar tarafından sağlanacağı ve nihai hedef olarak ise BİGA’nın e-ticarette bir ödeme yöntemi olarak kullanılmasının hedeflendiği aktarıldı. Yasal düzenlemelerle uyumlu, üst düzey güvenlik ve gizlilik sağlayacak BİGA’nın blok zincir tabanlı altyapı ile transfere imkân vereceği açıklandı.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan yerli kripto para platformu Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer, BİGA’nın önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Özer bunun yanında, Türkiye’deki blok zincir teknolojisinin hızla gelişmesi ve geniş kullanım alanları bulabilmesi için kamu kurumlarına düşen büyük roller olduğunu söyledi ve ekledi: “Geçen yıl Borsa İstanbul’un blok zincir özellikli müşteri veri tabanı geliştirmek amacıyla Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ile iş birliği yaptığı söyleniyordu. Ayrıca blok zincir, geçtiğimiz Temmuz ayında hükümet tarafından açıklanan ve 2019-2023 yılları arasını kapsayan ekonomi yol haritasında da öncelikli konular arasında yer alıyordu. Bu açıdan baktığımızda BİGA’yı, kamu kuruluşlarının son dönemde blok zincir teknolojisi üzerine artan ilgisinin ve bu odakta bir devlet politikası geliştirme isteğinin bir yansıması olarak görebiliriz. Bu nedenle Takasbank’ın yaptığı girişimin, özel sektörü de bu konuda daha çok teşvik edeceğine eminim. Umarım kamu kurumlarımız konuya bu perspektiften bakmayı sürdürür ve yeni açılımlarla ülkemizdeki blok zincir uygulamalarını daha da ileri düzeye taşır.”

Son kullanıcıya henüz açık olmayan BİGA bir sonraki aşamada, bankalar veya aracı nitelikteki platformlar yoluyla açılacak hesaplar sayesinde alım satım işlemleri yapılmasını hedefliyor.

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