Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için başvurular 15 Ağustos'a uzatıldı

İSTANBUL (AA) - TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilki geçen yıl düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi, 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.

TEKNOFEST açıklamasına göre, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi bu yıl 16-19 Eylül'de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Etkinliğe 200'e yakın yerli ve yabancı girişimci, 200 uluslararası yatırımcı ve fon ile 150’nin üzerinde uluslararası mentorun katılımı hedefleniyor. Dört gün sürecek etkinlikte girişimler mentorlar tarafından değerlendirilip, kurumsal firmalar ile iş geliştirme seansları yapacak. Değerlendirmeler sonucunda 20 girişimci finale kalacak. Heyecanla beklenen Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi ise 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını bir araya getiriyor.