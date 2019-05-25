FİNANS

Takıda "çelik" modası

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yaza az bir süre kala vitrinleri süsleyen çelik takılar, ucuzluğu, paslanmaması, kararmaması ve uzun yıllar parlaklığını koruması dolayısıyla tercih ediliyor - İZTO Meclis Üyesi Edip Çavuşoğlu: - "Bu yılın modası çelik takılar. Altın fiyatındaki yükseliş ve alerji yapmaması çelik tercihinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor" - Bijuteri mağazası sahibi Ali Ulucan: "Modayı takip ederken de müşterilerimize kulak veriyoruz. Onlar da bizi yönlendiriyor. Bu sene çelik takı revaçta"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Çelik takılar, ucuz olmasının yanı sıra paslanmaması ve uzun dönem parlaklığını koruması nedeniyle yeniden ilgi görmeye başladı.

Her yaz öncesi bijuteri mağazalarında gözlenen hareketlilik bu dönem de dikkati çekecek boyutta. Renk renk küpe, yüzük, kolye ve bileklikler tezgahlardaki yerini almış durumda.

Son dönemde ise çelikten yapılan takılara rağbet artıyor. Çelik takılar, ucuzluğu, paslanmaması, kararmaması ve uzun yıllar parlaklığını koruması dolayısıyla tercih ediliyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki gümüşçülerin vitrinlerini çelik takılar süslüyor.

İzmir Ticaret Odası Mücevher, Saat, Hediyelik Eşya Grubu Meclis Üyesi Edip Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takıda her yıl yeni bir akımın başladığını söyledi.

Kadınların özellikle modayı yakından takip ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu yılın modası çelik takılar. Altın fiyatındaki yükseliş ve alerji yapmaması çelik tercihinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Çelik takılarda küçültme veya büyültme olmadığını belirten Çavuşoğlu, bu yüzden satıcıların her boy ürünü elinde bulundurduğunu dile getirdi.

- Fiyatlar 30 liradan başlıyor

Tarihi Kemeraltı Çarşısında yarım asırdır bijuteri mağazası bulunan Ali Ulucan da son yıllarda erkeklerin de takıya merak saldığını belirtti.

Takıların artık çok güncel olduğunu ve farklı farklı tasarımlarla ortaya çıktığını anlatan Ulucan, "Modayı takip ederken de müşterilerimize kulak veriyoruz. Onlar da bizi yönlendiriyor. Bu sene çelik takı revaçta. Çelik takılar kararma ve alerji yapmıyor. Erkekler de çelikte en fazla bileklik grubuna ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Ulucan, çelik takılarda fiyatların 30 ile 150 lira arasında değiştiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
bileklik Bujiteri Çelik moda takı yüzük

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