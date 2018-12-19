Takım “oyun”u ile yatırımı kaptılar

İSTANBUL (AA) - Liseden itibaren hiç ayrılmayan üç genç, kurdukları beyin takımı ile Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ne (BTM) gelerek girişimci oldu.

BTM açıklamasına göre, global mobil oyunu pazarına Türkiye’den yeni ve iddialı oyuncular katılıyor. Son oyunu “Spin Warriors İstanbul” ile çoğu Türkiye dışından olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden 600 bini aşkın indirme rakamına ulaşan StudioBillion, küresel oyuncu olmak için önemli bir tohum yatırım aldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM girişimcisi olan ve her biri henüz 19 yaşında olan üç genç yetenek tarafından kurulan StudioBillion, 1,4 milyon lira değerleme üzerinden uluslararası yatırımcı Tarvenn Ventures’dan yatırım aldı.

Faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen BTM’nin en genç girişimcilerinden olan şirket, bu yatırımı, uluslararası arenada iddialı oyuncu olmak için kullanacak. Şirket global bir oyuncu olmanın sinyallerini de şimdiden vermeye başladı ve Spin Warriors İstanbul, Apple Store’da da yayına alınarak yurt dışında çok daha geniş kitlelere hitap etmeye başladı.