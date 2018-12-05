"Taksit, ödeme sistemlerinin gelişmesinde önemli rol aldı"

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, "Türkiye'deki ödeme sistemlerinin gelişmesinin en büyük sebebi taksit." dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Medya ve Girişimcilik Topluluğu tarafından Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda "MTS Talk" programı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, programın açılışında yaptığı konuşmada, heyecan verici bir gün olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Türkiye ekonomisine finansal saldırılar yapıldığını ifade eden Ayrancı, "Onun etkilerini biz şu anda hissediyoruz. 'Acaba biz üniversite aklıyla ne bulabiliriz?' diye düşündük ve üniversitemizde kullanılan banka kartlarını Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçirmeye karar verdik." dedi.

Ayrancı, çalışmalar neticesinde 18 bin TROY kart temin edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra biz Türkiye Ödeme Sistemi olan TROY kartlardan alışverişimizi yapacağız. Dünya bir dijital dönüşüm aşamasında ve dijital uygarlık dönemi geliyor. Bu dijital uygarlıkta artık eskisi kadar nakit paranın söz konusu olmayacağı ve pek çok şeyin barkod, şifre ve sistem üzerinden alışverişler olduğu veya diğer işlemlerin yapılacağı anlaşılıyor."