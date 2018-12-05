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"Taksit, ödeme sistemlerinin gelişmesinde önemli rol aldı"

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 17:43 | Son Güncelleme

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz: - "Türkiye'deki ödeme sistemlerinin gelişmesinin en büyük sebebi taksit"

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, "Türkiye'deki ödeme sistemlerinin gelişmesinin en büyük sebebi taksit." dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Medya ve Girişimcilik Topluluğu tarafından Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda "MTS Talk" programı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, programın açılışında yaptığı konuşmada, heyecan verici bir gün olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Türkiye ekonomisine finansal saldırılar yapıldığını ifade eden Ayrancı, "Onun etkilerini biz şu anda hissediyoruz. 'Acaba biz üniversite aklıyla ne bulabiliriz?' diye düşündük ve üniversitemizde kullanılan banka kartlarını Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçirmeye karar verdik." dedi.

Ayrancı, çalışmalar neticesinde 18 bin TROY kart temin edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra biz Türkiye Ödeme Sistemi olan TROY kartlardan alışverişimizi yapacağız. Dünya bir dijital dönüşüm aşamasında ve dijital uygarlık dönemi geliyor. Bu dijital uygarlıkta artık eskisi kadar nakit paranın söz konusu olmayacağı ve pek çok şeyin barkod, şifre ve sistem üzerinden alışverişler olduğu veya diğer işlemlerin yapılacağı anlaşılıyor."

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Temiz ise ciddi bir dönüşüm çağında yaşandığını dile getirdi.

Teknolojinin hızına ayak uydurabilmek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Temiz, ödemelerin dijital dönüşümüne hep birlikte nasıl katkı sağlayabileceklerini düşündüklerini ve Türkiye'nin Ödeme Sistemi TROY'u hayata geçirdiklerini söyledi.

Temiz, ödeme yöntemlerinin geleneksel ve dijital diye ikiye ayrıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Taksitli ödemeler 1998 yılında başlıyor. Türkiye'deki ödeme sistemlerinin gelişmesinin en büyük sebebi taksit. Bankalar kart üzerinden taksit yapmaya başladılar. Böylece ödenmeme riskini de küçük ve orta ölçekli işletmelerden bankalar üstüne alınca çok ciddi bir büyüme etkisi yarattı. Taksit, Türkiye'deki ödeme sistemlerinin gelişmesinde çok önemli rol aldı. Biz dünyada kartlardaki şifreli işlemi kullanan 3'üncü ülkeyiz. Dijitalleşmenin önemiyle bizim şirketimiz dijital ödemelere yatırım yapmaya başladı."

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Anahtar Kelimeler:
çankırı Çankırı Karatekin Üniversitesi TROY

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