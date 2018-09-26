Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ı öğrencilerle buluşuyor

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - QNB Finansbank’ın ana sponsorluğunda Tales Matematik Müzesi işbirliği ile hayata geçen proje paralelinde özel olarak hazırlanan TIR, Denizli Merkez Efendi Belediyesi desteği ile Denizli Merkez Efendi Kültür Merkezi’nde kuruldu.

Toplam 34 adet modül ve beş ayrı atölye 24-28 Eylül tarihleri arasında Denizlili çocuklara ulaşmayı hedefliyor.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu banka olarak kurumsal sosyal sorumluluk alanında çocukların geleceğe hazırlanırken yanlarında olmayı misyon edindiklerini belirtti ve şöyle devam etti:

“İlk günden itibaren proje ortaklarımız ve QNB Finansbank’ın gönüllüleriyle birlikte yüz binlerce çocuğumuzun geleceğine ışık tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

“Bu kez de eğitimde en önemli alanlardan biri olan matematik konusunda çocuklara görerek ve uygulamalı öğrenecekleri bir proje geliştirdik.

“QNB Finansbank ve Tales Matematik Müzesi işbirliğiyle hayata geçen ‘QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR’ı, 15 şehrimizde on binlerce öğrencimizin matematiğin keyifli dünyasını keşfetmelerini sağlamak için yola çıkıyor.

“TIR'ımızda yer alan modüller ve atölye çalışmalarıyla çocuklarımıza matematiğin sadece rakamlardan ibaret olmadığını; hayatın her alanında, sanatta, mimaride, doğada yer aldığını uygulamalı şekilde öğreterek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

“Çocuklarımız matematikte öğrendikleri bilgileri, birebir uygulama ile daha iyi anlayacaklar.

“Bir çocuğa katkıda bulunmanın geleceğin inovasyon liderlerine katkıda bulunmak olduğuna inanıyor, Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz.”

QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR'ında ziyaretçiler hem oyunlar, hem de ilginç sorularla matematiği uygulamalı olarak yeniden keşfedecek, atölye çalışmalarına katılarak matematiğin günlük hayatımıza olan etkilerini gözlemleme fırsatı yakalayacak.

Eğitim modülleri ve atölye çalışmaları ile matematik soyuttan somuta taşınırken, çocuklara matematiğe dokunma fırsatı yaratılacak. (Fotoğraflı)



