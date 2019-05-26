Tales Matematik Müzesi TIR’ı Yaratıcı Çocuk Festivali’nde çocuklarla buluştu

İstanbul, 26 Mayıs (DHA) - QNB Finansbank “Minik Eller Büyük Hayaller” sosyal sorumluluk platformu kapsamında hayata geçirdiği QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR’ı, içinde yer alan 17 matematik modülüyle 25-26 Mayıs’ta Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen Yaratıcı Çocuk Festivali’nde çocuklarla buluştu.

Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak felsefesiyle matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştiren QNB Finansbank, Aydın’da yer alan Tales Matematik Müzesi’ne sponsor olmasının yanı sıra, müzedeki materyallerin örneklerinden oluşan gezici TIR’ı da tüm Türkiye’de çocuklarla buluşturdu.

Festivalde standı ziyaret eden çocuklar; Pascal üçgeni, top piramit, beşgen ayna, perspektif, onluk-yüzlük-binlik düzeneği, Mimar Sinan Köprüsü, Ames Odası ve Da Vinci Köprüsü gibi 17 farklı modülle matematiğin büyülü dünyasını deneyimleyerek ve eğlenerek keşfetti.

Gezici TIR 27-31 Mayıs tarihleri arasında da Maltepe’de Hasan Şadoğlu Ortaokulu’nda olacak.

QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi gezici TIR’ı Eylül 2018 tarihinden bu yana Denizli, İzmir, Çanakkale, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Adana, Konya, Ankara, Eskişehir, İstanbul, Edirne, Artvin, Muğla, Burdur, Isparta, Mersin, Hatay, Malatya, Giresun, Rize, Kars, Muş, Samsun, Kastamonu, Yozgat, Ankara ve İstanbul (Avrupa ve Anadolu yakaları) illerini gezerek 80 binden fazla çocuğa ulaştı. TIR, Haziran ayının ilk haftasında Balıkesir’i de ziyaret ederek rotasını tamamlayacak. (Fotoğraf)