Tales Matematik Müzesi TIR’ı Yaratıcı Çocuk Festivali’nde çocuklarla buluştu

İstanbul, 26 Mayıs (DHA) - QNB Finansbank “Minik Eller Büyük Hayaller” sosyal sorumluluk platformu kapsamında hayata geçirdiği QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR’ı, içinde yer alan 17 matematik modülüyle 25-26 Mayıs’ta Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen Yaratıcı Çocuk Festivali’nde çocuklarla buluştu.

Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak felsefesiyle matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştiren QNB Finansbank, Aydın’da yer alan Tales Matematik Müzesi’ne sponsor olmasının yanı sıra, müzedeki materyallerin örneklerinden oluşan gezici TIR’ı da tüm Türkiye’de çocuklarla buluşturdu.

Festivalde standı ziyaret eden çocuklar; Pascal üçgeni, top piramit, beşgen ayna, perspektif, onluk-yüzlük-binlik düzeneği, Mimar Sinan Köprüsü, Ames Odası ve Da Vinci Köprüsü gibi 17 farklı modülle matematiğin büyülü dünyasını deneyimleyerek ve eğlenerek keşfetti.