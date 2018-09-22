FİNANS

"Talih Kuşu" geçen yıl 1,4 milyar liralık ikramiye dağıttı

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresinin 2017'de şans oyunları yoluyla dağıttığı ikramiye tutarı 1,4 milyar lirayı buldu - Sayısal oyunlarla geçen yıl 767 milyon 783 bin 525 liralık ikramiye ödemesi yapılırken, en fazla ikramiye 287,6 milyon lirayla Süper Loto'da dağıtıldı - İdarenin 5 yılda dağıttığı ikramiye tutarı ise 5,8 milyar lirayı aştı

DENİZ ÇİÇEK- Milli Piyango İdaresi geçen yıl şans oyunlarında ikramiye kazanan talihlilere 1,4 milyar liralık ödeme yaptı.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi verilerinden derlediği bilgilere göre, İdare'nin geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 3 milyar 178 milyon 239 bin 900 lira oldu. Bunun yaklaşık 3 milyar 78 milyon 481 bin 339 lirası şans oyunları satış gelirlerinden, 99,7 milyon lirası da diğer gelirlerden oluştu.

Geçen yıl 2017 yılı ikramiye ödemeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,8 artarak 1 milyar 390 milyon 599 bin 60 lira oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından geçen yıl hazineye 740,2 milyon lira, kamuya 653,9 milyon lira pay aktarılırken, bayi komisyonları ve aracılık giderleri 258,4 milyon lirayı, faaliyet ve işletme giderleri de 135 milyon lirayı aştı.

- En fazla gelir sayısal oyunlardan

İdare, geçen yıl en fazla satış gelirini 2 milyar 30 milyon 87 bin lirayla "sayısal oyunlar"dan sağlarken, kasasına "piyango" satışlarından 804,4 milyon lira, "hemen kazan" satışlarından da 243,9 milyon lira girdi.

Geçen yıl 31 Aralık çekilişi de dahil olmak üzere 5'i özel, toplam 33 piyango çekilişi düzenlendi, bu çekilişlerde 64 milyon 828 bin 430 bilet satıldı. 2017'de piyango oyunu satışının yüzde 59'una denk gelen 470 milyon 861 bin liralık ikramiye talihlilere dağıtıldı. Piyango oyunu satış gelirlerinin, şans oyunları toplam satış geliri içindeki payı da yüzde 26 oldu.

İdare tarafından, 2017'de toplam 243 milyon 979 bin 500 adet "hemen kazan" bileti satılırken, bu kapsamda 151 milyon 999 bin liralık ikramiye ödemesi gerçekleştirildi.

- En fazla ikramiye Süper Loto ile dağıtıldı

Sayısal oyunlardan "Süper Loto"nun satış geliri 607,6 milyon liradan 781,6 milyon liraya çıktı. Satış gelirleri "Sayısal Loto"da 655,1 milyon lira, "Şans Topu"nda 330 milyon lira, "On Numara"da 263,2 milyon lira olarak hesaplandı.

Sayısal oyunlarla geçen yıl 767 milyon 783 bin 525 liralık ikramiye ödemesi yapılırken, en fazla ikramiye ödenen sayısal oyun, 287,6 milyon lirayla Süper Loto oldu. Süper Loto'yu, 253,7 milyon lirayla Sayısal Loto, 125,8 milyon lirayla Şans Topu ve 100,4 milyon lirayla On Numara izledi.

Vatandaşların "Talih Kuşu" olarak nitelendirdiği Milli Piyango'nun son 5 yılda dağıttığı ikramiye tutarı da 5 milyar 890 milyon 9 bin lira olarak kayıtlara geçti.

PARTNER'Bayan Demir Kalça' sosyal medyayı sallıyor!'Bayan Demir Kalça' sosyal medyayı sallıyor!
Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışıBursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı
TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdiTÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ikramiye Milli Piyango MPİ

En Çok Okunan Haberler

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün 1 Ekim

Yapılandırmada ilk taksit ödemesi için son gün 1 Ekim

İşte Fitch'in dolar tahmini

İşte Fitch'in dolar tahmini

THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı

THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası

130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası

Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.