"Talih Kuşu" geçen yıl 1,4 milyar liralık ikramiye dağıttı

DENİZ ÇİÇEK- Milli Piyango İdaresi geçen yıl şans oyunlarında ikramiye kazanan talihlilere 1,4 milyar liralık ödeme yaptı.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi verilerinden derlediği bilgilere göre, İdare'nin geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 3 milyar 178 milyon 239 bin 900 lira oldu. Bunun yaklaşık 3 milyar 78 milyon 481 bin 339 lirası şans oyunları satış gelirlerinden, 99,7 milyon lirası da diğer gelirlerden oluştu.

Geçen yıl 2017 yılı ikramiye ödemeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,8 artarak 1 milyar 390 milyon 599 bin 60 lira oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından geçen yıl hazineye 740,2 milyon lira, kamuya 653,9 milyon lira pay aktarılırken, bayi komisyonları ve aracılık giderleri 258,4 milyon lirayı, faaliyet ve işletme giderleri de 135 milyon lirayı aştı.

- En fazla gelir sayısal oyunlardan

İdare, geçen yıl en fazla satış gelirini 2 milyar 30 milyon 87 bin lirayla "sayısal oyunlar"dan sağlarken, kasasına "piyango" satışlarından 804,4 milyon lira, "hemen kazan" satışlarından da 243,9 milyon lira girdi.