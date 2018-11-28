FİNANS

"Talih Kuşu" ile hayallere yolculuk

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 11:01 | Son Güncelleme

Milli Piyangonun, büyük ikramiyesini 70 milyon lira olarak belirlediği "yılbaşı özel çekilişi" için biletler yarından itibaren satışa sunulacak - Hayalleri süsleyen büyük ikramiye, tedavüldeki en küçük kağıt para olan 5 liralık 14 milyon adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde takriben İstanbul ile Roma arasındaki mesafeye karşılık geliyor - "Talih Kuşu"nun büyük ikramiyesiyle 51 bin 813 Cumhuriyet altını, 1 özel jet, 7 lüks yat, 18 Ferrari otomobil ya da 10 bin üst model akıllı telefon sahibi olunabiliyor - Bu tutar bankaya yatırıldığında ortalama aylık faiz getirisiyle bir villa satın alınabiliyor

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Milli Piyangonun, büyük ikramiyesini 70 milyon lira olarak belirlediği "yılbaşı özel çekilişi" için biletler yarından itibaren satılmaya başlanacak. Talihli adaylarının hayallerini süsleyen ikramiye 5 liralık banknotlar haline getirilip uç uca eklendiğinde yaklaşık İstanbul ile Roma arasındaki mesafeye denk geliyor.

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyangonun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, yarından itibaren piyasaya sürülecek.

Vatandaşlar yılbaşı özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil biletlerini temin edebilecek.

Senenin son günü yapılacak çekilişle sahip ya da sahiplerini bulacak 70 milyon liralık büyük ikramiye, 350 bin adet 200 lira, 700 bin adet 100 lira ve 1 milyon 400 bin adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında 574 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 522 otomobilin ağırlığına denk geliyor.

Büyük ikramiye, tedavüldeki en büyük kağıt para olan 200 liralık 350 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 36 katı uzunluğuna erişiyor. 70 milyon liralık büyük ikramiye, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar halinde uç uca eklendiğinde ise bin 820 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu mesafe yaklaşık İstanbul ile Roma arasındaki uzaklığa karşılık geliyor.

- Büyük ikramiye ile 233 daire, 36 bin bilezik alınabiliyor

Büyük ikramiyeyle 35 bin 897 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 51 bin 813 adet Cumhuriyet altını, 103 bin 627 adet yarım ve 207 bin 100 adet çeyrek altın alınabilir.

Bu parayla 18 Ferrari otomobil, 1 özel jet, 7 lüks yat ya da 10 bin üst model akıllı telefon sahibi olunabilir.

Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 233, 500 bin lira değerinde 140 daire ya da 3 milyon lira değerinde 23 lüks villa satın alınabilir.

İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 24 bin lira, aylık 920 bin lira faiz getirisi elde edilebilir.

PARTNERDünyanın en garip yolcularıDünyanın en garip yolcuları
Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”
Carrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdıCarrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango talih kuşu yılbaşı özel çekilişi

En Çok Okunan Haberler

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

ABD'de dev dava! 16 bankadan milyar dolarlık tazminat istediler

ABD'de dev dava! 16 bankadan milyar dolarlık tazminat istediler

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

Tarım Bakanı uyardı! Bu ürünlerden uzak durun

Plastik poşetlere ücret uygulaması Meclis'ten geçti, uygulamayana ceza var !

Plastik poşetlere ücret uygulaması Meclis'ten geçti, uygulamayana ceza var !

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Carrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdı

Carrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdı

Ar-Ge harcamaları 2017 yılında yıllık yüzde 21.2 arttı 

Ar-Ge harcamaları 2017 yılında yıllık yüzde 21.2 arttı 

ATB Başkanı Bilgiç: Beyaz altının merkezi Çukurova'dır

ATB Başkanı Bilgiç: Beyaz altının merkezi Çukurova'dır

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov Bursa'da

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov Bursa'da

Muğla'ya gelen turist sayısı arttı

Muğla'ya gelen turist sayısı arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.