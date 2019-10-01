TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü

İstanbul, 1 Ekim (DHA) - Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Alüminyum sektörü olarak yaklaşık 6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştık. İhracatımız da 2019 yılı itibariyle 3 milyar doları aştı. Alüminyumda Avrupa ve dünyanın önemli üretim üssü haline geldik” dedi.

Türkiye’de 27 yıldır metalurji sektörünün önde gelen fuarlarını organize eden Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Aluminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı - ALUEXPO 2019, 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde katılımcı ve ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Fuar öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ali Kibar, Türkiye alüminyum sektörünün son yıllarda çok büyük bir atılım gerçekleştirdiğine işaret ederek, “Alüminyum sektörü olarak yaklaşık 6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştık. İhracatımız da 2019 yılı itibariyle 3 milyar dolarını aştı. Alüminyumda Avrupa ve dünyanın önemli bir üretim üssü haline geldik” dedi.

Türkiye’nin hammaddede tamamen dışa bağımlı olmasına karşın, yarı mamül ve mamülde ihracatın büyük oranda arttığını vurgulayan Kibar, “Türkiye’nin alüminyum ürünleri ihracatı 2017 yılında yüzde11, 2018 yılında yüzde16 arttı. Bu artışın en önemli bölümünü Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika oluşturdu. 2019 yılında da ihracat artışı devam ediyor” diye konuştu ve ekledi:

"Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği olarak ülkemiz alüminyum sektörünün büyümesi ve uluslararası alanda daha da güçlenmesi için çalışıyoruz. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Alüminyum Sempozyumu, sektörün dünyadaki ve Avrupa’daki önde gelen kuruluşlarının katılım ve desteği ile gerçekleşiyor. Alüminyum ile ilgili uluslararası düzeyde bilimsel bir etkinliğin ülkemizde ve Aluexpo Fuarı ile birlikte gerçekleşiyor olması Türkiye’nin bu alandaki uluslararası rekabetçi yapısı açısından da ayrı bir önem taşıyor."