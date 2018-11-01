'Tam bağımsız ekonomi yolunda, yerli ilaç sanayisini önemsiyoruz'

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, 'Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Ekim Ayı Sinerji Toplantısı', Türk mucit Faruk Durukan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Durukan, "Dünyada sorun neyse ona çözüm bulmaya çalışıyoruz ve bunu yaparken de ülkemizde ham maddesi olan ürünleri kullanmayı ilke ediniyoruz. Tam bağımsız ekonomi yolunda, yerli ilaç sanayisini çok önemsiyoruz" dedi.

Bursa'daki otelde, 'Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Ekim Ayı Sinerji Toplantısı' yapıldı. Toplantıya Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Demiral, Bursa Mühendis ve Mimar İş Adamları Derneği (BUMİAD) Yönetim Kurulu Başkanı M. Orhan Efe, Bursa Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Mustafa Sönmezay, Türk mucit Faruk Durukan ile çok sayıda GESİAD üyesi ve STK temsilcisi katıldı.

'UMUT DOLU DÖNEME GİRECEĞİZ'

Toplantının açılış konuşmasını yapan GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Demiral, ekonomik sürece değinerek, "Gerçekleştirilecek kalıcı çözüm ve reformlarla finansal istikrarın sağlanacağına ve enflasyonda yine tek haneli rakamları göreceğimize inanıyoruz. Gelecek dönemde Türkiye’nin yeniden umut dolu, yepyeni bir döneme gireceğinden şüphemiz yok. Biz iş insanlarına düşen görev ise daha çok katma değerli üretim yapmaktır" diye konuştu.

'YERLİ İLAÇ SANAYİSİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Toplantının konuğu Türk mucit Faruk Durukan ise "Dünyada sorun neyse ona çözüm bulmaya çalışıyoruz ve bunu yaparken de ülkemizde hammaddesi olan ürünleri kullanmayı ilke ediniyoruz. Bu bağlamda bor madeni, medikal bitkiler ve organ tedavisine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve tam bağımsız ekonomi yolunda, yerli ilaç sanayisini çok önemsiyoruz" dedi.

Bor madeni ve üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler veren Durukan, "Bor madeni, etkileşime girdiği maddeyi daha verimli, daha kuvvetli yapan bir ara madde. Dünyadaki rezervin yüzde 72'sinin Türkiye'de olmasına rağmen bunu verimli bir şekilde kullanamıyor, ham madde olarak satıyoruz. Fakat bor madeninin roket sanayinden çimentoya, verimli benzin kullanımından cam, çelik yapımına kadar çok sayıda kullanım alanı var. Biz de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yerli sanayi ve üretime destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIK

Öte yandan gecede GESİAD Başkanı Kerim Demiral ve Yönetim Kurulu üyeleri, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak ve lösemiye dikkat çekmek için steril maskeler ve LÖSEV bayraklarıyla poz verdi. Gecede ayrıca GESİAD ailesine yeni katılan Recep Dönmez, Ali Haydar Zeydanlı, Nazım Çungur, Yunus Güner Düzel'e dernek rozetleri takıldı. Konuşmaların ardından Başkan Kerim Demiral, gecenin anısına Türk mucit Faruk Durukan'a teşekkür plaketi verdi.