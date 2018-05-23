"Tam dokuz defa bu ülkeye operasyon çekildi"

GAZİANTEP (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "2012'ye kadar ülkede dolar 1,70 ile 1,80 arasında seyretmişti ama 2012’den bu tarihe kadar dolar sistemli olarak her kirli plan sahaya sürüldüğünde daha yukarı taşınarak bugünkü eşiğe getirilmiştir." dedi.

Yalçın, Memur-Sen tarafından bir otelde şehit ailelerine verilen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, tarih boyunca bu milletin önemli eşiklerden başarıyla geçtiğini söyledi.

İslam coğrafyasında bazı kentlerin değerinin çok önemli olduğunu anlatan Yalçın, "Bu millet, medeniyetimizi doğru eden 5 şehirden sadece ayakta kalanın milletidir. Bizim medeniyetimizi dünyada İslam coğrafyasında 5 şehir domine etmiştir, Kudüs, Bağdat, Şam, Kahire ve İstanbul. Bunlardan 4’ü muhasara altına alınmış, bir İstanbul kalmış ona da diz çöktürme operasyonu devam etmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve bu coğrafyada ayağa kalkmanın, mazlumların kurtarıcısı olmanın zor olduğunu, ancak bunu yerine getirmek için Türkiye'nin her alanda mücadele ettiğini belirten Yalçın, şöyle konuştu: