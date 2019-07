Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Hükümetlerimiz döneminde, yılda ortalama 135 kilometre demir yolu yapmaya başladık. Sonunda insanımız yeniden demir yolu ile tanıştı, treni hatırladı, konforlu, güvenli, rahat ulaşıma kavuştu." dedi.

Bakan Turhan, Türk Telekom'un The Ankara Hotel'de düzenlediği 2'nci Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, her insanın nasıl bir hikayesi varsa her yolun ve her fotoğrafın da bir hikayesinin bulunduğunu söyledi.

Her insanın kendi hikayesini yazdığını, her yolun akıp giden zamana tanıklık ettiğini ve her fotoğrafın anı kaydettiğini belirten Turhan, bugünün dünyasında insanın yolsuz, yolun seyyahsız ve seyahatin de fotoğrafsız olmadığını dile getirdi.

Turhan, Türkiye'deki fotoğraf tutkunlarının şanslı olduğuna işaret ederek, "Şanslısınız çünkü Anadolu gibi dünyanın doğa ve tarih kokan cennet diyarında, trenle yani Doğu Ekspresi ile seyahat edebiliyorsunuz. Tabii durum böyle olunca da ortaya 'düşler aleminden kesitler' diyebileceğimiz muhteşem güzellikteki bu fotoğraflar çıkıyor. Elinize, emeğinize, gözünüze, yüreğinize sağlık." diye konuştu.