FİNANS

"Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan: - "Tren bir ulaşım aracının ötesinde ulaştığı her yerin ekonomik, sosyal ve kültürel dokusunu dönüştürürken, edebiyattan sinemaya kadar sanatın pek çok dalına da ilham kaynağı olmuştur"

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan, demir yolunun diğer ulaşım araçları arasında hep farklı bir konumda bulunduğunu belirterek, "Tren bir ulaşım aracının ötesinde ulaştığı her yerin ekonomik, sosyal ve kültürel dokusunu dönüştürürken, edebiyattan sinemaya kadar sanatın pek çok dalına da ilham kaynağı olmuştur." dedi.

Arıkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katıldığı, Türk Telekom'un The Ankara Hotel'de düzenlediği 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde, Doğu Ekspresi seyahatlerinin sosyal medyada paylaşılmasının trenlere ilgiyi artırdığını söyledi.

Demir yolunun diğer ulaşım araçları arasında hep farklı bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Arıkan, "Tren bir ulaşım aracının ötesinde ulaştığı her yerin ekonomik, sosyal ve kültürel dokusunu dönüştürürken, edebiyattan sinemaya kadar sanatın pek çok dalına da ilham kaynağı olmuştur." diye konuştu.

Arıkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Doğu Ekspresi'ne, Turistik Doğu Ekspresi'nin de katıldığına işaret ederek, "Tamamı yataklı ve yemekli vagonlardan oluşturulan tren Erzurum, Erzincan ve Sivas’ta uzun süreli durmakta, bu sırada yolcularımız tarihi ve turistik yerleri gezmektedir. Bakanımızın destekleriyle trenlere yeni rotalar eklemeye, müjdeler vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Doğu Ekspresi yarım asırdan fazladır hizmet veriyor"

TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar, Doğu Ekspresi'nin yarım asırdan fazla hizmet verdiğini hatırlatarak, çetin coğrafi koşular nedeniyle bugünkü teknolojiyle bile güçlükle ilerlenen Ankara-Kars güzergahındaki demir yolu hattının inşasına 1925 yılında Ankara'dan başlandığını ve 1961 yılında Kars'a ulaşıldığını söyledi.

Çağlar, yüksek hızlı ve hızlı demir yolu inşasının yanı sıra mevcut hatların da yenilendiğine dikkati çekerek, "Bin 213 kilometre YHT ve 11 bin 590 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometre uzunluğundaki demir yolu ağımızın ana hat demir yolu koridorlarının tamamı yenilenmiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Araştırma-Rekabette üstünlüğün anahtarı "bilgi temelli ekonomi"Araştırma-Rekabette üstünlüğün anahtarı "bilgi temelli ekonomi"
Odeabank Genel Müdür Yardımcılığı’na Hüseyin Gönül atandıOdeabank Genel Müdür Yardımcılığı’na Hüseyin Gönül atandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Doğu Ekspresi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Bakan duyurdu! 12 bin personel atanacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel atanacak

Geçim kaynağı oldu! Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Geçim kaynağı oldu! Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma-Rekabette üstünlüğün anahtarı "bilgi temelli ekonomi"

Araştırma-Rekabette üstünlüğün anahtarı "bilgi temelli ekonomi"

Odeabank Genel Müdür Yardımcılığı’na Hüseyin Gönül atandı

Odeabank Genel Müdür Yardımcılığı’na Hüseyin Gönül atandı

Antalyalı, limonu taneyle alıyor

Antalyalı, limonu taneyle alıyor

Türkiye'de havalimanlarından 6 ayda 94,8 milyon yolcu geçiş yaptı

Türkiye'de havalimanlarından 6 ayda 94,8 milyon yolcu geçiş yaptı

BİSAM: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira

BİSAM: Haziran’da açlık sınırı 1,971, yoksulluk sınırı 6,818 lira

İZENERJİ'nin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı

İZENERJİ'nin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.