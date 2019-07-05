TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan, demir yolunun diğer ulaşım araçları arasında hep farklı bir konumda bulunduğunu belirterek, "Tren bir ulaşım aracının ötesinde ulaştığı her yerin ekonomik, sosyal ve kültürel dokusunu dönüştürürken, edebiyattan sinemaya kadar sanatın pek çok dalına da ilham kaynağı olmuştur." dedi.

Arıkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katıldığı, Türk Telekom'un The Ankara Hotel'de düzenlediği 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde, Doğu Ekspresi seyahatlerinin sosyal medyada paylaşılmasının trenlere ilgiyi artırdığını söyledi.

Demir yolunun diğer ulaşım araçları arasında hep farklı bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Arıkan, "Tren bir ulaşım aracının ötesinde ulaştığı her yerin ekonomik, sosyal ve kültürel dokusunu dönüştürürken, edebiyattan sinemaya kadar sanatın pek çok dalına da ilham kaynağı olmuştur." diye konuştu.

Arıkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Doğu Ekspresi'ne, Turistik Doğu Ekspresi'nin de katıldığına işaret ederek, "Tamamı yataklı ve yemekli vagonlardan oluşturulan tren Erzurum, Erzincan ve Sivas’ta uzun süreli durmakta, bu sırada yolcularımız tarihi ve turistik yerleri gezmektedir. Bakanımızın destekleriyle trenlere yeni rotalar eklemeye, müjdeler vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.