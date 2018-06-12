FİNANS

"Tam O An Sergisi" yarın Kars'ta açılacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

"Tam O An Sergisi" yarın Kars'ta açılacak

Türk Telekom Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda ödül kazanan ve sergilenmesi kararlaştırılan fotoğrafların bulunduğu Tam O An Sergisi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla yarın Kars'ta açılacak.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Tam O An" sloganıyla düzenlenen Türk Telekom Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması'na 440 amatör ve profesyonel fotoğrafçı bin 529 fotoğrafla katıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayesinde TCDD Taşımacılık AŞ ve Türk Telekom iş birliğiyle düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri dün Ankara'da düzenlenen törenle verildi.

Yarışma jürisi tarafından değerlendirilen fotoğraflar sonucu birinciliği Murat Tok, ikinciliği Çetin Yücel, üçüncülüğü Özgen Beşgen elde etti.
Mansiyon ödülüne Murat Yılmaz, Burak Kaynakoğlu ile Ümmü Kandilcioğlu layık görüldü.

Ödül kazanan ve seçilen fotoğraflar, yarın Kars Garı'nda Bakan Arslan'ın da katılımıyla açılacak "Tam O An Sergisi"nde sergilenecek.

Demiryolu fotoğrafçılığının gelişmesine önemli katkılar sağlaması beklenen serginin Kars'tan sonra Ankara'da açılması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Arslan Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması tam o an TCDD Taşımacılık AŞ

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