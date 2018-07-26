TAMBU, 588 milyon defa kullanıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un markası TAMBU, tüketicilerle buluştuğu ilk günden bu yana toplam 588 milyon defa kullanıldı. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, TAMBU ile geçen yıl bilişim sektöründe yepyeni bir sayfa açan Türk Telekom, birçok yeniliği ve kolaylığı vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Tüketicilerle buluştuğu ilk günden bu yana toplam 588 milyon defa kullanılan TAMBU uygulamasındaki Türkiye'ye özel yaratılmış yerel temalar, atasözleri, çıkartmalar ve GIF'ler 68 milyon kere kullanıldı. Metin içinde paylaşılan unicode emojilerle beraber toplamda 140 milyon emoji ve çıkartmanın gönderildiği TAMBU'da en çok tercih edilen çıkartma ise Türk bayrağı oldu. Türk bayrağının ardından kullanıcıların en çok "Öptüm", "İyi Bayramlar" ve "Seni Seviyorum" hareketli çıkartmalarını tercih ettikleri gözlendi. Türk kültürüne özgü pek çok emojiyi barındıran TAMBU'da bunlara ek olarak sunulan kişiselleştirme özellikleri sayesinde şehre özel içerikler ve birbirinden farklı temalar da kullanıcıların tercihine sunulmuştu.

TAMBU'nun en popüler teması olan "Ay-Yıldız" teması 1 milyon kişi tarafından indirildi. "Ay-Yıldız" temasını takiben "Gece Yarısı Mavisi", "Siyah Tuşlar", "Krom" temalarının da son derece popüler olduğu gözlendi. "Kaplumbağa", "Hamsi" ve "Van Kedisi" temaları hayvansever kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilirken, yiyecekler kategorisinde "Leblebi", "Fıstık" ve yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi "Karpuz" en çok yüklenen temalar arasında yer aldı. TAMBU uygulamasını en çok indiren şehirler ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Bu kentleri Adana, Gaziantep, Antalya ve Diyarbakır takip etti. - TAMBU'nun en önemli yeniliklerinden araç çubuğu 10 milyar kez kullanıldı Öğrenen Sistem'i ile yapay zekanın kapılarını aralayan ilk yerli dijital klavye TAMBU, klavyesinin üzerinde yer alan araç çubuğu sayesinde birçok yeniliği ve kolaylığı ilk kez Türkiye'ye getirdi. 6,6 milyon defa indirilen TAMBU'nun araç çubuğu toplamda 10 milyar defa, kullanıcıların neredeyse tamamı, yüzde 99'u tarafından kullanıldı ve 34 milyon etkileşim yarattı. Bu araç çubuğu özelliği ile TAMBU kullanıcıları, platform özellikli milli klavyeden hiç çıkmadan GIF'lere, bine yakın atasözü ve deyimlere, 100'ü aşkın farklı dilde çeviri yapma olanağına sahip olabiliyor ve konum paylaşma imkanına ulaşabiliyor. Kullanıcılar, hem hızlanıyor hem de incelikle düşünülmüş Türkiye'ye özgü hareketli çıkartmalar ve eğlenceli GIF'lerle yazışmalarını renklendirmeye devam ediyor.

\ - "İlk yılında TAMBU üzerinden 49 bin evlilik teklifi gönderildi" Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir, şunları kaydetti: "Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak bizler TAMBU'yu kültürümüzü yansıtan bir milli uygulama olarak geliştirdik. TAMBU, Türkiye'de akıllı klavye denildiği zaman ilk akla gelen isim. En yakın rakibinin 3 katı kadar indirilen TAMBU, ülkemizde en çok indirilen klavye uygulaması oldu ve halkımız tarafından oldukça hızlı bir şekilde benimsendi. Türkiye'deki mobil uygulamalar arasında 5 milyon indirilme sayısına sadece 197 günde ulaştı ve en yakın rakibinin neredeyse dörtte biri sürede bunu gerçekleştirdi. Çünkü biz, TAMBU'da sadece milli kültürümüzü yansıtan ögelere yer vermedik, aynı zamanda bu platformdan ayrılmadan GIF'lere, bine yakın atasözü ve deyimlere, 100'ü aşkın farklı dilde çeviri yapma olanağına imkan veren kocaman bir dünya yarattık. Bugün, lansmanından bir yıl sonra 6,6 milyon indirilme sayısına ulaşmış olması ve dünya nüfusunun neredeyse 3 katı kadar etkileşim yaratmış olması gurur verici."