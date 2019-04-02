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TAMPF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Özpamukçu seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 10:46 | Son Güncelleme

TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu: - "Memleketimiz ve sektörümüz için aynı özveriyle, birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Alp Önder Özpamukçu seçildi.

TAMPF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun dördüncü seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirildi. Kurulda, TAMPF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Koçtaş Üst Yöneticisi (CEO) Alp Önder Özpamukçu getirildi.

Görevi devralan Özpamukçu, burada yaptığı konuşmada, federasyonun, perakende sektörünün farklı alanlarda faaliyet gösteren aktörlerini bir arada tuttuğunu, bu çatı altındaki herkes sektörü için çalışırken ülke ekonomisi için de çalışmış olduğunu bildirdi.

TAMPF'nin yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleriyle organize perakendenin vizyonunu çizdiğini aktaran Özpamukçu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler bu yapı içerisinde alışveriş merkezleri ve perakendeciler olarak, toplamda 350 milyar liralık bir ticarete sahip olan ve 900 bin kişinin üstünde istihdam sağlayan organize perakendenin en büyük temsilcisi olarak bir arada, uzlaşma içinde çalıştık. TAMPF kurulduğu 2013'ten bu zamana dek, çatısı altındaki her bir aktörün birikimi, gücü ve göstermiş olduğu birlik ve beraberlik örneği ile organize perakendenin üst çatı kuruluşu ve sektörün en güçlü temsilcisidir."

Özpamukçu, Türkiye ve sektör için aynı özveriyle, birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, istihdam, ekonomik katma değer ve kayıt dışıyla mücadele gibi öncelikli konuların üzerinde duracaklarını vurguladı.

Gelecek dönemde sektör adına hazırlanan tüm mevzuat çalışmalarına da katkı sağlanmaya devam edileceğini aktaran Özpamukçu, "Sektörde birlik ve beraberliği sürdüreceğimiz, uzlaşma içinde bir dönem olmasını temenni ediyorum. Geçmiş federasyon başkanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Önder Özpamukçu TAMPF

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