TANAP 20 ilde bin proje ile çevreyi ve kalkınmayı destekledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) gerek vizyon gerek mühendislik gerekse de sosyal ve çevresel sorumluluk yönüyle mega bir proje olduğunu belirterek,"TANAP gelecek benzer projeler için de örnek bir model oluşturuyor." ifadesini kullandı.

TANAP'ın 84 milyon dolar bütçesi olan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) ile Doğrudan Yatırım Fonlama Mekanizması, Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması ve Program Katkısı Protokolleri kapsamında toplam 20 il, 67 ilçe ve 600 köyde yaklaşık bin projeyi hayata geçirdiği Ankara'da verilen bir resepsiyonda vurgulandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TANAP'ın gerek vizyon gerek mühendislik gerekse de sosyal ve çevresel sorumluluk yönüyle mega bir proje olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"TANAP gelecek benzer projeler için de örnek bir model oluşturuyor. TANAP sadece siyasi vizyon ve mühendislik olarak değil hem de sosyal yönüyle mega bir proje gerçekleştirdi. AB’nin ve Türkiye’nin arz güvenliği için çok önemli bir proje olan TANAP'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iradesi sayesinde gerçekleşti."