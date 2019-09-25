FİNANS

TANAP 20 ilde bin proje ile çevreyi ve kalkınmayı destekledi

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 21:14 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar: - "TANAP gerek vizyon gerek mühendislik gerekse de sosyal ve çevresel sorumluluk yönüyle mega bir projedir" - TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol: - "SEIP, kaynak hacmi itibarıyla Türkiye'de özel sektör eliyle uygulanmış en büyük sosyal ve çevresel yatırım programlarından biri oldu"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) gerek vizyon gerek mühendislik gerekse de sosyal ve çevresel sorumluluk yönüyle mega bir proje olduğunu belirterek,"TANAP gelecek benzer projeler için de örnek bir model oluşturuyor." ifadesini kullandı.

TANAP'ın 84 milyon dolar bütçesi olan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) ile Doğrudan Yatırım Fonlama Mekanizması, Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması ve Program Katkısı Protokolleri kapsamında toplam 20 il, 67 ilçe ve 600 köyde yaklaşık bin projeyi hayata geçirdiği Ankara'da verilen bir resepsiyonda vurgulandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TANAP'ın gerek vizyon gerek mühendislik gerekse de sosyal ve çevresel sorumluluk yönüyle mega bir proje olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"TANAP gelecek benzer projeler için de örnek bir model oluşturuyor. TANAP sadece siyasi vizyon ve mühendislik olarak değil hem de sosyal yönüyle mega bir proje gerçekleştirdi. AB’nin ve Türkiye’nin arz güvenliği için çok önemli bir proje olan TANAP'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iradesi sayesinde gerçekleşti."

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol da Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğinin artırılması ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yeni pazarlara açılmasına, bölgenin enerji arz güvenliğine ve istikrarına katkıda bulunmayı hedefleyen büyük bir proje olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"TANAP'ın güzergahındaki illerde ekosistem ile uyumlu bir birlik kurarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak üzere Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları oluşturuldu. SEIP kaynak hacmi itibarıyla Türkiye’de özel sektör eliyle uygulanmış en büyük sosyal ve çevresel yatırım programlarından biri oldu."

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem de SEIP yatırımlarından 20 bin çocuk, 6 bin 909 yetişkin ve 4 bin 310 engelli yurttaşın doğrudan yararlandığını belirtti, SEIP yatırımları ile 10 bin 796 çiftçi, 189 okul aile birliği, 73 muhtarlık, 30 dernek, 19 birlik, 18 kooperatif, 11 hizmet götürme birliği, 8 il özel idaresi ve 7 üniversiteye destek sağlandığını aktardı.

Erdem, SEIP kapsamında eğitimde kalkınmaya yönelik projelerin de desteklendiğini aktararak, "Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile uygulanan faaliyetler doğrultusunda 32 bin 955 kişiye eğitim sağlanırken, 5 bin kişiye mesleki eğitimler verildi. Ayrıca 14 sempozyum düzenlenirken 3 bin 700 öğretmen ve 2 bin aile çeşitli eğitimlerden faydalandı." dedi.

Programda topluma kazandırılan SEIP projeleri kitap niteliğinde bir raporla kamuoyuyla paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP)

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